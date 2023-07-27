Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Від початку повномасштабного вторгнення на міст вже двічі завітала "бавовна". У СБУ підтвердили, що руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року – одна з реалізацій української спецслужби.

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Це військовий об'єкт

У ГУР МО зауважили, що президент Володимир Зеленський вичерпно прокоментував те, чому незаконно побудований міст у Криму треба нейтралізувати. Крім того, слова глави держави повністю підтримує очільник розвідки Кирило Буданов.

Він (Кримський міст – 24 Канал) там зайвий,

– сказав Юсов.

Кримський міст росіяни використовують як військовий об'єкт для переміщення й логістики ворожих сил та засобів, а також для посилення окупаційного корпусу.

"А це означає для продовження вбивства українських мирних мешканців, руйнування української інфраструктури й вбивства українських захисників. Все, що використовується для подібних цілей має бути нейтралізовано й так обов'язково буде", – зазначив представник ГУР.

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Що відомо про крайню "бавовну" на Кримському мосту