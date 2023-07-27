Про це 24 Каналу розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов. Від початку повномасштабного вторгнення на міст вже двічі завітала "бавовна". У СБУ підтвердили, що руйнування Кримського мосту 8 жовтня 2022 року – одна з реалізацій української спецслужби.
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Це військовий об'єкт
У ГУР МО зауважили, що президент Володимир Зеленський вичерпно прокоментував те, чому незаконно побудований міст у Криму треба нейтралізувати. Крім того, слова глави держави повністю підтримує очільник розвідки Кирило Буданов.
Він (Кримський міст – 24 Канал) там зайвий,
– сказав Юсов.
Кримський міст росіяни використовують як військовий об'єкт для переміщення й логістики ворожих сил та засобів, а також для посилення окупаційного корпусу.
"А це означає для продовження вбивства українських мирних мешканців, руйнування української інфраструктури й вбивства українських захисників. Все, що використовується для подібних цілей має бути нейтралізовано й так обов'язково буде", – зазначив представник ГУР.
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Що відомо про крайню "бавовну" на Кримському мосту
- У ніч на 17 липня на Кримському мосту сталася "надзвичайна подія". Місцеві мешканці почули вибухи. Згодом окупаційна влада повідомила про пошкодження в районі 145 опори незаконно побудованого мосту.
- Очевидці повідомили, що на Кримському мосту внаслідок вибухів звалився проліт, плита з'їхала вниз, вивернутий відбійник. Однак, попри повідомлення очевидців, окупанти переконують, що нібито немає завалення опори.
- У Росії заявили, що зможуть полагодити Кримський міст за 2 чи 3 тижні. Однак потім розплющили очі й побачили реальні масштаби трагедії та сказали, що раніше зими не впорають.
- Експрезидент країни-терористки Дмітрій Мєдвєдєв видав чергову порцію маразму через вибухи на Кримському мосту вночі 17 липня. В істериці він закликав підривати будинки та бити по Києву.