Відповідну заяву Малюк зробив під час презентації марки, присвяченої діяльності СБУ. Він наголосив, що герої з СБУ з перших днів повномасштабного вторгнення працюють у найгарячіших точках й роблять все, аби якнайшвидше звільнити українську землю від російських окупантів.

Зверніть увагу У Росії продовжили відновлення Кримського мосту: не встигають з термінами

Руйнування Кримського мосту – це одна з наших реалізацій. Переконаний, що унікальні спецоперації, які проводить СБУ, стануть сюжетами для нових марок,

– мовиться у повідомленні.

Також Малюк уточнив, що мовиться про інцидент з мостом 8 жовтня 2022 року.

Як Кримський міст горів-палав 8 жовтня