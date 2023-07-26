Соответствующее заявление Малюк сделал во время презентации марки, посвященной деятельности СБУ. Он подчеркнул, что герои из СБУ с первых дней полномасштабного вторжения работают в самых горячих точках и делают все, чтобы как можно быстрее освободить украинскую землю от российских оккупантов.
Обратите внимание В России продолжили восстановление Крымского моста: не успевают со сроками
Разрушение Крымского моста – это одна из наших реализаций. Убежден, что уникальные спецоперации, которые проводит СБУ, станут сюжетами для новых марок,
– говорится в сообщении.
Также Малюк уточнил, что говорится об инциденте с мостом 8 октября 2022 года.
Как Крымский мост горел-пылал 8 октября
- Взрыв на Крымском мосту прогремел 8 октября 2022 года. Местные жители рассказали, что "хлопок" прибыл около 06:00. На многочисленных кадрах было видно, как в небо поднимается густой черный дым. Тогда переправа получила серьезные повреждения.
- Вскоре после "хлопка" поступили подтверждения, что сам мост получил повреждения. Тогда в СБУ отметили: "роль СБУ или любого государственного органа Украины в "хлопке" будем комментировать после нашей окончательной победы".