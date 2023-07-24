Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону наголосив, що через те, що Кримський міст – це незаконна будова, "це означає, що конструкція вкрай нестабільна", пише 24 Канал.
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У ГУР радять уникати поїздок Кримським мостом
Юсов зазначив, що Кримський міст "нестабільний", як і решта об'єктів, які використовуються росіянами "для логістики, постачання особового складу й техніки сил і засобів ворога для участі у загарбницькій війні проти України.
Це означає, що іншим людям, які не причетні до окупації України, до воєнних злочинів, слід уникати користуватися такими небезпечними і незаконними конструкціями,
– сказав представник української розвідки.
Юсов наголосив, що Кримський міст – це не цивільний об'єкт, про що брешуть у Кремлі, а конструкція, яку Росія використовує "для перекидання сил і засобів, щоб вбивати українських мирних мешканців й українських захисників і продовжувати окупацію українських територій".
Представник ГУР МО додав, що росіянам не варто думати, що з Кримським мостом у майбутньому все буде добре.
У цій ситуації думати, що з ним буде все гаразд у майбутньому – було б помилково,
– резюмував Юсов.
Що відомо про удар по Кримському мосту
- Влітку в окупованому Криму побільшало випадків "бавовни". Зокрема, на окупованому півострові вибухають склади з БК окупантів та нафтобази.
- Також 17 липня "прикрий" для росіян інцидент стався на Кримському мосту. Зокрема, на незаконному об'єкті вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії прогриміли вибухи.
- Як і після "бавовни" у жовтні 2022 року, на мосту звалився проліт. За попередньою інформацією, Кримський міст атакували морські дрони.
- Атака на міст була частиною вдалої спецоперації СБУ та Військово-морських сил. Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст має бути нейтралізовано. Глава держави сказав, що знищення мосту, який Росія використовує у військових цілях, – це мета для України.