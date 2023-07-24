Представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону наголосив, що через те, що Кримський міст – це незаконна будова, "це означає, що конструкція вкрай нестабільна", пише 24 Канал.

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У ГУР радять уникати поїздок Кримським мостом

Юсов зазначив, що Кримський міст "нестабільний", як і решта об'єктів, які використовуються росіянами "для логістики, постачання особового складу й техніки сил і засобів ворога для участі у загарбницькій війні проти України.

Це означає, що іншим людям, які не причетні до окупації України, до воєнних злочинів, слід уникати користуватися такими небезпечними і незаконними конструкціями,

– сказав представник української розвідки.

Юсов наголосив, що Кримський міст – це не цивільний об'єкт, про що брешуть у Кремлі, а конструкція, яку Росія використовує "для перекидання сил і засобів, щоб вбивати українських мирних мешканців й українських захисників і продовжувати окупацію українських територій".

Представник ГУР МО додав, що росіянам не варто думати, що з Кримським мостом у майбутньому все буде добре.

У цій ситуації думати, що з ним буде все гаразд у майбутньому – було б помилково,

– резюмував Юсов.

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