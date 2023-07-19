У ніч проти 17 липня на переправі, що сполучає незаконно окупований Крим та материкову частину Росії, прогриміло два вибухи. Як зазначають експерти, після цього почали з'являтися кадри, на яких видно затори та аварії на цьому мосту. У ворога з'явились проблеми з логістикою.

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Що відбувається після підриву Кримського мосту

Наразі логістична ситуація в окупантів така:

траса Е58 Маріуполь – Мелітополь – Херсон є головною логістичною лінією Росії, що з'єднує її з Півднем України. Завдяки цій дорозі ворог має доступ до різних точок на фронті між Маріуполем і Бердянськом та в Херсонській області.

Через атаку на Кримський міст, паніку, що зросла внаслідок цього в суспільстві, та затори окупантам довелось зменшити рух на пропускному пункті, що сполучає півострів з Херсонщиною.

Так звана "влада" Криму рекламувала "альтернативні маршрути", якими російські туристи мали б змогу повернутись з незаконно загарбаного півострова до своєї терористичної держави. Вони пролягають через окуповані Запорізьку та Донецьку області та є тиловими районами зони бойових дій.

Окупанти оголошували про додаткові заходи для пом'якшення наслідків заторів і проблем з логістикою, включаючи створення тимчасового автомобільного мосту поруч із мостом через Керченську протоку, реконструкцію 60-кілометрової ділянки дороги між Кримом і Херсонською областю через Армянськ і пониження заходів безпеки в пунктах пропуску через Керченський міст,

– зазначили аналітики.

Однак разом з тим вони констатували, що: "Атака на Керченському мосту 17 липня, вочевидь, матиме негайні наслідки для матеріально-технічного забезпечення російських військ на Півдні України".

Зверніть увагу! Повністю відновити рух на Кримському мосту, за словами самих же окупантів, вдасться лише в листопаді.

Про логічні проблеми, що виникли в окупантів через підрив переправи, також говорив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Він підтвердив, що Кремль пропонує росіянам "наземний маршрут" через прифронтові райони, яким вони можуть виїхати з півострова.