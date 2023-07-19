В ночь на 17 июля на переправе, соединяющей незаконно оккупированный Крым и материковую часть России, прогремело два взрыва. Как отмечают эксперты, после этого начали появляться кадры, на которых видны пробки и аварии на этом мосту. У врага возникли проблемы с логистикой.

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Что происходит после подрыва Крымского моста

В настоящее время логистическая ситуация у оккупантов такова:

трасса Е58 Мариуполь – Мелитополь – Херсон является главной логистической линией России, соединяющей ее с Югом Украины. Благодаря этой дороге враг имеет доступ к разным точкам на фронте между Мариуполем и Бердянском и в Херсонской области.

Из-за атаки на Крымский мост, выросшей вследствие этого в обществе панике, и пробок оккупантам пришлось уменьшить движение на пропускном пункте, соединяющем полуостров с Херсонщиной.

Так называемая "власть" Крыма рекламировала "альтернативные маршруты", по которым российские туристы могли бы вернуться с незаконно захваченного полуострова в свое террористическое государство. Они проходят через оккупированные Запорожскую и Донецкую области и являются тыловыми районами зоны боевых действий.

Оккупанты объявляли о дополнительных мерах по смягчению последствий пробок и проблем с логистикой, включая создание временного автомобильного моста рядом с мостом через Керченский пролив, реконструкцию 60-километрового участка дороги между Крымом и Херсонской областью через Армянск и понижение мер безопасности в пунктах пропуска через Керченский мост,

– отметили аналитики.

Однако вместе с тем они констатировали, что: "Атака на Керченском мосту 17 июля, очевидно, будет иметь немедленные последствия для материально-технического обеспечения российских войск на Юге Украины".

Обратите внимание! Полностью возобновить движение на Крымском мосту, по словам самих же оккупантов, удастся только в ноябре.

О логических проблемах, возникших у оккупантов из-за подрыва переправы, также говорил заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Он подтвердил, что Кремль предлагает россиянам "наземный маршрут" через прифронтовые районы, по которым они могут выехать с полуострова.