Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. С начала полномасштабного вторжения на мост уже дважды пришел "хлопок". В СБУ подтвердили, что разрушение Крымского моста 8 октября 2022 года – одна из реализаций украинской спецслужбы.
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Это военный объект
В ГУР МО отметили, что президент Владимир Зеленский исчерпывающе прокомментировал то, почему незаконно построенный мост в Крыму нужно нейтрализовать. Кроме того, слова главы государства полностью поддерживает глава разведки Кирилл Буданов.
Он (Крымский мост – 24 Канал) там лишний,
– сказал Юсов.
Крымский мост россияне используют в качестве военного объекта для перемещения и логистики вражеских сил и средств, а также для усиления оккупационного корпуса.
"А это значит для продолжения убийства украинских мирных жителей, разрушения украинской инфраструктуры и убийства украинских защитников. Все, что используется для подобных целей, должно быть нейтрализовано и так обязательно будет", – отметил представитель ГУР.
В ГУР предусмотрели будущее Крымского моста: смотрите видео
Что известно о последнем "хлопке" на Крымском мосту
- В ночь на 17 июля на Крымском мосту произошло "чрезвычайное событие". Местные жители услышали взрывы. Впоследствии оккупационные власти сообщили о повреждении в районе 145 опоры незаконно построенного моста.
- Очевидцы сообщили, что на Крымском мосту в результате взрывов свалился пролет, плита съехала вниз, вывернут отбойник. Однако, несмотря на сообщения очевидцев, оккупанты убеждают, что якобы нет обрушения опоры.
- В России заявили, что смогут починить Крымский мост за 2 или 3 недели. Однако потом открыли глаза и увидели реальные масштабы трагедии и сказали, что раньше зимы не справятся.
- Экс-президент страны-террористки Дмитрий Медведев выдал очередную порцию маразма из-за взрывов на Крымском мосту ночью 17 июля. В истерике он призвал взрывать дома и бить по Киеву.