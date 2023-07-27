Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов. С начала полномасштабного вторжения на мост уже дважды пришел "хлопок". В СБУ подтвердили, что разрушение Крымского моста 8 октября 2022 года – одна из реализаций украинской спецслужбы.

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Это военный объект

В ГУР МО отметили, что президент Владимир Зеленский исчерпывающе прокомментировал то, почему незаконно построенный мост в Крыму нужно нейтрализовать. Кроме того, слова главы государства полностью поддерживает глава разведки Кирилл Буданов.

Он (Крымский мост – 24 Канал) там лишний,

– сказал Юсов.

Крымский мост россияне используют в качестве военного объекта для перемещения и логистики вражеских сил и средств, а также для усиления оккупационного корпуса.

"А это значит для продолжения убийства украинских мирных жителей, разрушения украинской инфраструктуры и убийства украинских защитников. Все, что используется для подобных целей, должно быть нейтрализовано и так обязательно будет", – отметил представитель ГУР.

В ГУР предусмотрели будущее Крымского моста: смотрите видео

Что известно о последнем "хлопке" на Крымском мосту