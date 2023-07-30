Ведь работа сил обороны не направлена на разрушение инфраструктуры. Об этом в эфире телемарафона рассказала начальница объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает 24 Канал.

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ВСУ уничтожают логистику врага

Она отметила, что повреждения, что наносят Силы обороны таким объектам, направлены на то, чтобы снизить пропускную активность этих объектов. Это нужно, чтобы они не могли обеспечивать логистику врага. Однако защитники Украины понимают, что и нам самим они еще пригодятся.

Поэтому работа проведена филигранно, точно, метко, и сейчас оккупант снова выискивает новые пути, объезд для того, чтобы поставлять своим войскам боеприпасы, технику и пополнение,

– сказала Наталья Гуменюк.

В частности, оккупанты на левом берегу существенно испытывают нехватку и снарядов, и техники, обновления которой нуждаются, в результате работы Сил обороны.

"Мы продолжаем контрбатарейную борьбу и зачищаем позиции врага на левом берегу", – подчеркнула начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга.

Россия пыталась скрыть последствия удара по Чонгарскому мосту

Отметим, что после подрыва моста россияне, рискнувшие поехать в Крым, в сети начали сетовать, что их не пропускают через Чонгарский мост. Мол, их направляли в объезд через Армянск и сообщали, что мост поврежден и закрыт.

Такую информацию на вечер 29 июля пропагандисты Кремля не прокомментировали. Взамен херсонский гауляйтер Владимир Сальдо заявил, что воины Украины якобы без успеха атаковали железную дорогу между оккупированной частью Херсонской области и Крымом.

Мол, Силы обороны нанесли удар по железной дороге 12 дальнобойными ракетами Storm Shadow. Однако при этом "славная" российская ПВО сбила их всех.

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