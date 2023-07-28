Об этом 24 Каналу сказала Руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. В то же время, риск воздушных атак с применением одновременно разных типов ракет остается.

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"Джанкойский хлопок совершенно очевидно отминусовал несколько "Ониксов", поскольку мы увидели, что в последующие дни они не использовали подобное вооружение, противокорабельные ракеты, хотя продолжали атаковать портовую инфраструктуру. Но у них остается еще баллистика, в частности "Искандер-М", береговые комплексы, которые находятся в достаточной дальности для достижения, например, Одессы", – подчеркнула спикер.

У россиян также много ракет Х-22, которые они модернизируют до уровня Х-32.

Наталья Гуменюк о рисках обстрелов Одесской области: смотрите видео

Обстрелы портовой инфраструктуры

Совершенно очевидно, что с момента выхода России из зерновой инициативы и провозглашения ее намерений получить зерновую монополию, страна-террористка начала активно обстреливать портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру Одесской области. Она намерена исключить Украину как поставщика зерна и функционера морской транспортной системы.

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