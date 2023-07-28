Об этом 24 Каналу сказала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Угрозы от россиян раздаются в открытых каналах морской связи.

Смотрите также Черноморский флот России не сможет осуществить блокаду Украины: анализ ISW

"Они открыто предупреждают судна, следующие Черным морем, что, если их навигация будет направлена в порты Украины, – они будут уничтожены. Прямо угрожают, что флаг несущей судно страны будет обозначаться как страна, вовлеченная в конфликт между Украиной и Россией", – сообщила пресс-секретарь.

Такие сообщения россияне оглашают экипажами гражданских судов и начинают запугивать их.

В Черном море остаются заблокированные корабли

Навигация в порты и из портов, подконтрольных Украине, сейчас отсутствует, поскольку продолжает действовать предупреждение, провозглашенное Россией в начале полномасштабного вторжения. С марта 2022 г. страна-террористка закрыла северо-западную часть Черного моря, провозгласив, что там проводится контртеррористическая операция.

"Тогда более 100 судов стали заложниками ситуации. Впоследствии, в рамках зерновой инициативы, корабли, на которые распространялось ее действие, начали выходить из портов. Но там до сих пор остаются контейнеровозы и катера, которые не подпадают под действие соглашения", – заметила Гуменюк.

Россия угрожает гражданским кораблям в Черном море: смотрите видео

Россия хочет иметь зерновую монополию

С момента завершения зерновой инициативы и провозглашения намерений России иметь зерновую монополию, исключить Украину как поставщика зерна и функционера морской транспортной системы, враг начал открыто уничтожать портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру.

"Бьют не только по мощностям, которые позволяют грузить и транспортировать, но и тем, которые позволяют хранить зерно. В частности, в глубине Одесской области ударили по сельскохозяйственному предприятию, где сожгли 120 тонн зерна", – напомнила спикер ОК "Юг".

Угроза в Черном море