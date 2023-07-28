Об этом 24 Каналу сказала руководитель Объединенного пресс-центра сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк. Угрозы от россиян раздаются в открытых каналах морской связи.
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"Они открыто предупреждают судна, следующие Черным морем, что, если их навигация будет направлена в порты Украины, – они будут уничтожены. Прямо угрожают, что флаг несущей судно страны будет обозначаться как страна, вовлеченная в конфликт между Украиной и Россией", – сообщила пресс-секретарь.
Такие сообщения россияне оглашают экипажами гражданских судов и начинают запугивать их.
В Черном море остаются заблокированные корабли
Навигация в порты и из портов, подконтрольных Украине, сейчас отсутствует, поскольку продолжает действовать предупреждение, провозглашенное Россией в начале полномасштабного вторжения. С марта 2022 г. страна-террористка закрыла северо-западную часть Черного моря, провозгласив, что там проводится контртеррористическая операция.
"Тогда более 100 судов стали заложниками ситуации. Впоследствии, в рамках зерновой инициативы, корабли, на которые распространялось ее действие, начали выходить из портов. Но там до сих пор остаются контейнеровозы и катера, которые не подпадают под действие соглашения", – заметила Гуменюк.
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Россия хочет иметь зерновую монополию
С момента завершения зерновой инициативы и провозглашения намерений России иметь зерновую монополию, исключить Украину как поставщика зерна и функционера морской транспортной системы, враг начал открыто уничтожать портовую и сельскохозяйственную инфраструктуру.
"Бьют не только по мощностям, которые позволяют грузить и транспортировать, но и тем, которые позволяют хранить зерно. В частности, в глубине Одесской области ударили по сельскохозяйственному предприятию, где сожгли 120 тонн зерна", – напомнила спикер ОК "Юг".
Угроза в Черном море
- Заместитель председателя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге заявил, что государства, чьи суда сейчас находятся в Черном море, тяжело отреагируют на возможную атаку атаки России по их кораблям.
- В то же время после выхода из зернового соглашения Россия начала обстреливать портовую инфраструктуру. У Украины нет достаточного количества ПВО, чтобы защитить небо в зоне Черного моря. Наталья Гуменюк заявила, что скоро в Украине может не остаться портов.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета по нацбезопасности США Джон Кирби сообщил, что США и союзники не обсуждают возможность сопровождения в Черном море украинских судов с зерном, чтобы безопасно экспортировать его.