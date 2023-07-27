Об этом заявили в американском Институте изучения войны. Отметим, что российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря.
Обратите внимание Данилов оценил угрозу провокации оккупантов "под чужим флагом" в Черном море
Черноморский флот России не сможет осуществить блокаду Украины
Аналитики считают, что оккупанты хотят создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также усиления контроля.
Однако в ISW считают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.
Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся попасть в Украину,
– говорят эксперты.
Поэтому маловероятно, что захватчики будут пытаться ввести полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.
Аналитики подчеркнули, что нынешние российские действия в Черном море, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.
Угроза в Черном море: что известно
- После саботирования зернового соглашения Россия делает все для того, чтобы акватория Черного моря стала опасной для судов. Как украинских, так и иностранных. Россияне планируют больше опасных провокаций.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что угрозу российских ударов по судам в Черном море нельзя недооценивать Россия прибегает к все более жестоким методам шантажа.
- В Минобороны Украины заявили, что Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зерновой сделки. Также захватчики практикуют поражение гражданских судов, которые будут следовать и из портов Украины.
- А в британской разведке заявляли, что Черноморский флот России сменил свою позицию после того, как Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе. Оккупанты готовятся полностью заблокировать украинские порты.