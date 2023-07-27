Об этом заявили в американском Институте изучения войны. Отметим, что российский Черноморский флот усиливает военное присутствие в акватории Черного моря.

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Черноморский флот России не сможет осуществить блокаду Украины

Аналитики считают, что оккупанты хотят создать условия для принудительной остановки и обыска гражданских судов, а также усиления контроля.

Однако в ISW считают, что российский Черноморский флот вряд ли попытается полностью блокировать Украину, несмотря на ужесточение мер против гражданских судов.

Полная российская блокада Украины в Черном море будет означать, что российские силы смогут вести огонь по всем судам, пытающимся попасть в Украину,

– говорят эксперты.

Поэтому маловероятно, что захватчики будут пытаться ввести полную блокаду, чтобы не спровоцировать военный конфликт с прибрежными странами в Черноморском регионе, включая членов НАТО Румынию, Болгарию и Турцию.

Аналитики подчеркнули, что нынешние российские действия в Черном море, вероятно, свидетельствуют о том, что Кремль создает условия для обыска гражданских и коммерческих судов, выступая за блокаду как средство получения дополнительных рычагов влияния.

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