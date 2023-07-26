В то же время оккупанты продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений. Напомним, на днях стало известно, что Россия намерена перехватить торговые суда в Черном море.
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Россия хочет заблокировать Черное море
Как рассказали в Минобороны, на сегодняшний день Россия готовит корабли и авиацию для блокирования районов Черного моря после выхода из зернового соглашения.
После ухода России из зерновой инициативы, вооруженные силы террористов активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации черноморского флота. Захватчики, в частности, отрабатывают блокировку морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.
Очевидно, оккупанты практикуют поражение гражданских судов, которые будут направляться в и из портов Украины. В то же время они продолжают совершенствовать систему обороны Крыма, в частности Армянского и Перекопского направлений.
Угроза в Черном море: что известно
- Черноморский флот России сменил свою позицию после того, как Россия вышла по Черноморской зерновой инициативе. Оккупанты готовятся полностью заблокировать украинские порты. Министерство обороны Великобритании рассказало, что Россия направила корвет на перехват торговых судов в Черном море.
- Напомним, в России заявляли, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря к украинским портам, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.
- Государственный департамент США располагает разведывательными данными о том, что Россия готовится к возможной атаке в Черном море. Нападение может произойти под флагом другой страны.
- В ОК "Юг" не исключают, что Россия может атаковать иностранное судно, в чем обвинит Украину. Враг может прибегнуть к провокации под видом имитации любых дронов – подводной или надводной, или даже вооруженной ракетной атаки.