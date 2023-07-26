Водночас окупанти продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків. Нагадаємо, днями стало відомо, що Росія збирається перехопити торгові судна у Чорному морі.
Дивіться також Дрони чи ракети: Гуменюк розповіла, як Росія може діяти під чужим прапором у Чорному морі
Росія хоче заблокувати Чорне море
Як розповіли у Міноборони, на сьогодні Росія готує кораблі та авіацію для блокування районів Чорного моря після виходу із зернової угоди.
Після виходу Росії із зернової ініціативи, збройні сили терористів активізували бойову підготовку надводних сил та морської авіації чорноморського флоту. Загарбники, зокрема, відпрацьовують блокування морських районів, виявлення і знищення кораблів.
Вочевидь, окупанти практикують ураження цивільних суден, що прямуватимуть до та з портів України. Водночас вони продовжують удосконалювати систему оборони Криму, зокрема Армянського та Перекопського напрямків.
Загроза у Чорному морі: що відомо
- Чорноморський флот Росії змінив свою позицію після того, як Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи. Окупанти готуються повністю заблокувати українські порти. Міністерство оборони Великої Британії розповіло, що Росія направила корвет на перехоплення торгових суден у Чорному морі.
- Нагадаємо, у Росії заявляли, що від 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.
- Державний департамент США має розвідувальні дані про те, що Росія готується до можливої атаки в Чорному морі. Напад може відбутися під прапором іншої країни.
- В ОК "Південь" не виключають, що Росія може атакувати іноземне судно, в чому звинуватить Україну. Ворог може вдатися до провокації під виглядом імітації будь-яких дронів – підводних чи надводних, або навіть збройної ракетної атаки.