Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби. Отметил, что ввод кораблей "усилит напряжение" между Западом и Россией.

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США ищут пути для вывоза зерна

О вводе военных кораблей в Черное море сейчас не идет активная дискуссия. Я думаю, мы все понимаем, что это лишь усугубит напряжение и увеличит возможности для потенциального конфликта между Западом и Россией, а это не то, к чему мы стремимся. Мы хотим, чтобы зерно вышло (из Украины на внешний рынок),

– подчеркнул Джон Кирби.

Добавил, США стремятся, чтобы зерновое соглашение было продлено. Поэтому будут работать с союзниками и партнерами, чтобы найти другие наземные или речные маршруты, если какие-нибудь будут доступны.

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Россия готовится блокировать и уничтожать гражданские суда

Страна-террорист готовится блокировать и уничтожать гражданские суда. Вероятно, агрессор будет прибегать к провокациям, пытаясь убедить всех в господстве оккупантов в Черном море.

"Россия будет прибегать к провокациям. Будет создавать угрозу или реальную опасность для гражданских судов под другими флагами, обвиняя в этом Украину", – подчеркнули в ОК "Юг".