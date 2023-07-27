Официальная причина визита – празднование 70-летия "победы" в гражданской войне в Корее (вот где топовое "победобесие"). 24 Канал объясняет, почему настоящей причиной на самом деле были переговоры о поставках России оружия, снаряжения и боеприпасов.

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Зачем Шойгу летал к Киму

Не случайно Ким Чен Ын пригласил Шойгу на выставку оружия, где показал российскому министру баллистические ракеты собственного производства "Хвасон-17".



Северокорейский спецназ ведет ракетную установку Hwasong-17 к месту запуска в международном аэропорту Пхеньяна.

Интересно, что эти ракеты официально запрещены в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН. Еще более интересно, что эту резолюцию одобрила и сама Россия.



Поэтому фото Шойгу на фоне запрещенных ракет – это мощный сигнал, что у России большие проблемы, что-то на грани отчаяния.





Ким Чен Ын и Сергей Шойгу посетили выставку вооружений в Пхеньяне / фото Korea News Service / AP

На торжественном приеме в минобороны КНДР Шойгу даже якобы назвал корейскую армию "самой сильной в мире". По крайней мере, так утверждают пропагандисты Центрального телеграфного агентства КНДР.

Из уст главы "второй армии мира" это звучит очень иронично, хотя корейцам, пожалуй, было приятно.

Демилитаризация России

А что случилось? А случилась демилитаризация. Однако не такая, какую обещал Путин. За полтора года полномасштабной войны Россия опустошила свои арсеналы и истощила себя до такой степени, что вынуждена сейчас бросать в бой технику времен еще Брежнева, а то и Маленкова.

А всего два года назад Шойгу в интервью совершенно "серьезно" оживил мем начала тысячелетия и рассказывал о боевых роботах, которые уже давно не прототипы, а вообще-то серийная история.

Не фейк, Шойгу реально это говорил: смотрите видео

Тогда многие ему поверили (похоже, что и он сам вместе с Путиным). Впрочем, ныне реалиями российской армии в скором времени станут "катюши" и танки Т-34. Недаром их россияне купили у Лаоса якобы для кино.

И в этих условиях отсталое оружие КНДР является манной небесной для России, ведь дает призрачный шанс на "продолжение пира", то есть военной агрессии против Украины.

Обратите внимание! В марте в Вашингтоне отмечали, что, по их разведданным, Россия планирует отправить в КНДР делегацию, чтобы предложить северокорейскому режиму продовольствие, в котором Пхеньян постоянно нуждается. В обмен на вооружения, которых не хватает Москве для ведения войны. В Северной Корее наблюдается острая нехватка продуктов питания, которую усугубляет закрытие границ и строгие международные санкции, введенные из-за ядерной программы страны.

Стоит ли украинцами бояться корейских ракет?

Так, характеристики межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" впечатляют. Они вообще-то засекречены, но японская разведка говорит о дальности свыше 15 000 км и вес боевой части в 2000 – 3500 килограмм.

В ноябре 2022 года прошли пафосные стрельбы, куда Ким пригласил свою семью. Эти фотографии потом стали хитом интернета.



Ким Чен Ын на испытание ракеты "Хвасон-17" / фото Korea News Service

Тогда сообщалось, что ракета была в воздухе 4 135 секунд, за это время она поднялась вверх более чем на 6 000 километров и преодолела почти 1 000 километров пути.

Но она была презентована только в 2022 году, причем регулярно падает в воду или взрывается не там, где запланировано. И это у родных операторов.

Это искусственный товар и очень сомнительно, что Ким отдаст его по просьбе Шойгу. К тому же России она не нужна. У Кремля есть собственные ракеты такого класса – они существуют для прямых угроз "коллективному Западу" (и выживания этого кровавого режима), а не для того, чтобы стрелять по Украине.

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Другое дело стратегические БПЛА – их Ким Чен Ын также показывал Шойгу. Интересно, что они один в один похожи на американские RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper. Однако одно дело скопировать оболочку, а другое дело – утварь. В этом отношении большие вопросы и сомнения.



Шойгу показали беспилотники КНДР / фото Korea News Service

Также неизвестно, могут ли вообще летать корейские дроны – на фото с выставки с участием Шойгу на стенде видны кадры с БПЛА в полете, но реальные ли это, а не нафотошопленные карточки, пока неизвестно.

Также неизвестно, на какой стадии проект – заявленные ли это корейцами прототипы, или уже серийные машины. Напомним, что в России нет ничего похожего на RQ-4 Global Hawk и MQ-9 Reaper, которым уже по 20 лет. Есть проект "Орион" ("Иноходец") в количестве до 30 штук, но это совсем другая история.

На самом же деле, России нужны от КНДР вовсе не межконтинентальные ракеты и копии американских БПЛА, а обычные снаряды, патроны, каски, бронежилеты и другое снаряжение. По такой схеме Россия уже работает с Ираном – на фронте уже давно есть иранские "броники" и шлемы соответствующих цветов. Теперь должны появиться "посылки" из другого края света. Потому что своего уже нет, или оно вообще настолько жалкого качества, что даже "подачки" из КНДР будут счастьем.

Золотая помощь – во что обойдется России помощь КНДР

Западные СМИ писали о начале вооруженной поддержки КНДР россиян еще осенью прошлого года. Впоследствии разные источники подтвердили факт переговоров между двумя диктаторами в марте 2023 года.

Тогда Москва и Пхеньян эти факты отрицали, но сейчас, похоже, решили открыть миру свой секрет полишинеля, а министр обороны КНДР Кан Сун Нам даже заявил, что Северная Корея полностью поддерживает Россию в ее "борьбе за справедливость" и защиту своего суверенитета.

В Москве давно смирились, что эти поставки будут "золотыми", но иного выхода просто нет.

Обратите внимание! Прямое расстояние между Пхеньяном и Москвой составляет более 6 400 километров, по железной дороге – более 8 500 километров. Для преодоления этого пути эшелону требуется минимум 5 суток, если он будет идти без остановок.



При этом пропускная возможность российской железной дороги невысока, а риск новых эксцессов на таком протяженном пути стремительно растет.

А теперь интересный вопрос – а сколько нужно эшелонов, чтобы обеспечить российский оккупационный корпус снарядами для ведения войны, к которой оккупанты привыкли, то есть примерно 20 – 30 тысяч выстрелов в сутки? И новый вопрос – справится ли с этим КНДР? Еще один вопрос, а что скажет на такие поставки оператор HIMARS из ВСУ?

Ответы на поверхности:

для России помощь КНДР не станет решающей, это временные решения, которые никак не помогут на фронте и не остановят деградацию российского "воинства".

В этой ситуации можно и, пожалуй, нужно рассматривать визит Шойгу в Пхеньян даже не как унизительную просьбу про оружие, а про обмен опытом.

За 70 лет из событий, которые в КНДР называют "победой", тамошним наследственным диктаторам удалось построить систему тотального террора, закрыться от мира, обречь собственный народ на нищенское и голодное существование с полным отсутствием каких-либо свобод и жестоким регулированием буквально всего.

А еще – сделать ракеты, способные лететь на высоте тысячи километров (т.е. из космоса) неизвестно куда. Разве не о собственном "Чучхе" мечтает Путин и не за это сел Гиркин?