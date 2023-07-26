Их посвятили 70-летию "победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на минобороны России, пишет 24 Канал.

Достойно внимания Полная поддержка страны-агрессора: Ким Чен Ын стремится вместе с Путиным "построить могущественную страну"

Встречали помпезно

Встречали в Северной Корее Шойгу со всеми почестями. Под его ноги бросили красную дорожку, выдвинули оркестр и роту почетного караула Корейской народной армии, а над всем этим вывесили огромный баннер. На нем на корейском и русском языках отметили: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны России Сергей Шойгу".

У самого трапа самолета его встречал корейский коллега – министр обороны КНДР, генерал армии Кан Сун Нам. Происходило все это в международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна.

По данным российских СМИ, делегация российского военного ведомства с 25 по 27 июля примет участие в праздничных мероприятиях по приглашению минобороны Северной Кореи. Визит российского военного руководства, как отметили в Центральном телеграфном агентстве Кореи, послужит "важным моментом в поднятии и развитии традиционных корейско-российских дружеских отношений по велению времени".

Как встретили Шойгу в КНДР: видео

России интересна не церемония

Как сообщили в "министерстве войны" России, такой визит должен поспособствовать укреплению военных связей между двумя странами, которые, заметим, не устают угрожать миру ударами. Также в оккупационном ведомстве ожидают, что это "станет важным этапом развития межгосударственного сотрудничества".

Однако на самом деле, как предполагает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, цели России в этом визите просматриваются легко – она будет обсуждать вопросы списания старых артиллерийских снарядов. Другими словами – выклянчивать вооружение для войны в Украине, ведь своими ресурсами она не может своевременно и в полном объеме решать вопросы нехватки боеприпасов.

У КНДР достаточно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Это обусловлено тем, что большинство из этих экземпляров – это советско-китайская техника и соответствующая унифицированная спецификация.

– сообщил Александр Коваленко.

Однако даже если Ким Чен Ын согласится на передачу "дружественной стране" боеприпасов, у России останется проблема с логистикой. Дело в том, как подчеркнул обозреватель, между странами существует только одна логистическая артерия железнодорожного сообщения – мост "Дружба". Кроме того, в результате технической и технологической деградации КНДР сегодня переживает техногенный коллапс. Ее транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток эшелонов, курсирующих 24/7 с боекомплектами.