Их посвятили 70-летию "победы корейского народа в Отечественной освободительной войне 1950-1953 годов". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на минобороны России, пишет 24 Канал.
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Встречали помпезно
Встречали в Северной Корее Шойгу со всеми почестями. Под его ноги бросили красную дорожку, выдвинули оркестр и роту почетного караула Корейской народной армии, а над всем этим вывесили огромный баннер. На нем на корейском и русском языках отметили: "Добро пожаловать, товарищ министр обороны России Сергей Шойгу".
У самого трапа самолета его встречал корейский коллега – министр обороны КНДР, генерал армии Кан Сун Нам. Происходило все это в международном аэропорту Сунан, расположенном в пригороде Пхеньяна.
По данным российских СМИ, делегация российского военного ведомства с 25 по 27 июля примет участие в праздничных мероприятиях по приглашению минобороны Северной Кореи. Визит российского военного руководства, как отметили в Центральном телеграфном агентстве Кореи, послужит "важным моментом в поднятии и развитии традиционных корейско-российских дружеских отношений по велению времени".
Как встретили Шойгу в КНДР: видео
России интересна не церемония
Как сообщили в "министерстве войны" России, такой визит должен поспособствовать укреплению военных связей между двумя странами, которые, заметим, не устают угрожать миру ударами. Также в оккупационном ведомстве ожидают, что это "станет важным этапом развития межгосударственного сотрудничества".
Однако на самом деле, как предполагает военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, цели России в этом визите просматриваются легко – она будет обсуждать вопросы списания старых артиллерийских снарядов. Другими словами – выклянчивать вооружение для войны в Украине, ведь своими ресурсами она не может своевременно и в полном объеме решать вопросы нехватки боеприпасов.
У КНДР достаточно широкая номенклатура техники и боеприпасов, которые подходят российской армии. Это обусловлено тем, что большинство из этих экземпляров – это советско-китайская техника и соответствующая унифицированная спецификация.
– сообщил Александр Коваленко.
Однако даже если Ким Чен Ын согласится на передачу "дружественной стране" боеприпасов, у России останется проблема с логистикой. Дело в том, как подчеркнул обозреватель, между странами существует только одна логистическая артерия железнодорожного сообщения – мост "Дружба". Кроме того, в результате технической и технологической деградации КНДР сегодня переживает техногенный коллапс. Ее транспортная отрасль не сможет обеспечивать поток эшелонов, курсирующих 24/7 с боекомплектами.
Что известно так называемой Отечественно-освободительной войне 1950 – 1953 годов
Это Корейская война, поводом для которой послужило желание Ким Ир Сена захватить под свою власть всю Корею. В ней на стороне Сеула воевала коалиция из 17 государств во главе с США, а Пхеньян поддерживали Советский Союз и Китай.
Интересно, что как и Россия сегодня, Ким Ир Сен верил, что в Южной Корее ожидают его власть, а потому рассчитывал на поддержку местного населения. Как и Путин в 2022 году, он напал в 4 утра 25 июня 1950 года, и как и российский диктатор полностью провалил свой блицкриг.
Кроме того, несмотря на название торжества, на которое прибыл Шойгу, Северная Корея не выиграла войну. Мирный договор, который бы завершил войну, так и не был подписан, поэтому формально военный конфликт до сих пор не урегулирован.