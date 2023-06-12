Об этом говорится в поздравлении по случаю празднования дня России страной-террористкой. Заявление Ким Чен Ина опубликовали государственные СМИ.

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"КНДР выражает полную поддержку"

В понедельник, 12 июня, северокорейский диктатор от имени правительства страны "тепло поздравил" своего "друга" Путина с праздником. В частности, Ким Чен Ин подчеркнул, что русский народ – "сильный и мудрый". Более того, он полностью оправдывает террористические действия Путина. Лидер КНДР цинично заявил, что Россия якобы "защищает этот суверенитет от врагов".

"Справедливость обязательно победит, и русский народ продолжит прославлять историю победы, свойственную ему традицию", – говорится в циничном сообщении диктатора КНДР.

Ким Чен Ин в своем "приветствии" неоднократно выразил "полную поддержку" российской агрессии и даже находил различные оправдания - якобы россияне защищаются от "произвола империалистов" и "реализуют международное правосудие". В общем, в обращении диктатор наговорил много ерунды о "дружбе и партнерстве" со своим "единомышленником" Путиным. Кроме того, КНДР заявила о "непрерывном развитии отношений и сотрудничества" с российскими террористами - якобы этого требует "новая эра".

Ким Чен Ин в послании подтвердил свою готовность стремиться к более тесному стратегическому сотрудничеству между КНДР и Россией, прочно держась за руки с российским президентом, в соответствии с общим стремлением народов двух стран достичь большой цели построения могущественной страны и надежной защиты глобального мира и безопасности.

– говорится в "поздравлении".

Напоследок северокорейский диктатор пожелал своему "второму"-агрессору "дальнейших успехов в ответственной работе", имея в виду кровопролитную и захватническую войну, которую Россия развязала на территории Украины.

В КНДР обвинили Украину в "мании величия"

Сестра северокорейского диктатора Ким Йо Чжон разбрасывалась вздором и циничными заявлениями в сторону Украины. Она начала обвинять украинские власти в "мании величия" и якобы изготовлении "ядерного оружия".

"Украинские власти, охваченные неизлечимой манией величия, что они способны победить Россию, несут ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию", – заявила Ким Йо Чжон.

Она цинично подчеркнула, что якобы "разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия является проявлением его очень опасной политической амбиции продлить оставшиеся дни любой ценой, играя в азартные игры с судьбой своей страны и народа".