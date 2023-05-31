Как пишут государственные СМИ КНДР, новая ракета спутника Chollima-1 вышла из строя из-за нестабильности двигателя и топливной системы. По данным государственных СМИ, "официальные лица работают над проверкой "серьезных" дефектов, повлекших неисправность ракеты".

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КНДР готовится к повторному пуску ракеты

Национальное агентство космического развития Северной Кореи заявило, что совершит еще один запуск после новых испытаний.

Запуск ракеты-носителя "Чоллима-1" с первым разведывательным спутником "Манри-1" был осуществлен с космодрома Сохе в 06:27 31 мая. Этот полет стал шестой попыткой запуска спутника по Северной Корее и первой с 2016 года.

Армия Южной Кореи заявила, что нашла в море и достала обломки ракеты. Южнокорейские военные заявили, что ракета быстро исчезла с экранов радаров и развалилась в воздухе, после чего обломки действительно упали в Желтое море к западу от Корейского полуострова.

Согласно анализу обломков, в Сеуле заключили, что ракета действительно предназначалась для запуска космического спутника.



В море нашли части ракеты-носителя / Фото EPA



Части ракеты-носителя нашли в море / Фото EPA

В Японии и Южной Корее объявили тревогу

Пуск северокорейской ракеты вызвал тревогу и смятение на Юге и в некоторых районах Японии.

В Сеуле сработали сирены воздушной тревоги, а абонентам сотовой связи было разослано предупреждение о необходимости готовиться к эвакуации. Через 20 минут поступило новое сообщение о том, что предыдущее было ошибочным.

В Сеуле звучала воздушная тревога: смотрите видео

Предупреждение было разослано жителям южного японского острова Окинава.

Поскольку ракеты большой дальности и космические пусковые установки имеют одинаковую технологию, аналитики считают, что разработка способности вывести спутник на орбиту обеспечит Пхеньяну прикрытием для испытаний запрещенных межконтинентальных баллистических ракет.