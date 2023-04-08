Добавим, что это уже не первое испытание таких БПЛА. Две недели назад северокорейский беспилотник "Хаиль-1" находился под водой более 59 часов и взорвал неядерный заряд в водах у восточного побережья.

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Что хочет продемонстрировать КНДР

На этой неделе КНДР опробовала еще один вид беспилотного подводного ударного БПЛА, способного нести ядерное оружие – "Хаиль-2" (в переводе с корейского означает "цунами").

В ходе испытаний системы подводного стратегического оружия беспилотник преодолел около тысячи километров под водой за 71 час 6 минут и успешно поразил смоделированную цель.

По предварительной информации, эти боевые беспилотники предназначены для тайного проникновения и нанесения атак в территориальных водах противника.

Аналитики говорят, что Северная Корея демонстрирует свои возможности доставки ядерного оружия, хотя они скептически относятся к готовности КНДР начать серийное производство новых морских дронов.

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