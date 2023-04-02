Эти и другие чепухи озвучила младшая сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина. Ким Йо Чжон обвинила Украину в якобы стремлении получить ядерное оружие.

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Какой ерундой разбрасывалась сестра диктатора

Украинская власть, охваченная неизлечимой манией величия, способна победить Россию, несет ядерную катастрофу, которая угрожает их существованию,

– заявила Ким Йо Чжон.

Она утверждает, что "разговоры Зеленского о размещении ядерного оружия США и самостоятельной разработке ядерного оружия являются проявлением его очень опасной политической амбиции продлить оставшиеся дни любой ценой, играя в азартные игры с судьбой своей страны и народа".

Что предшествовало таким заявлениям

Ким Йо Чжон ссылалась на зарегистрированную в Украине петицию к президенту Зеленскому, призывающему к размещению ядерного оружия от США на территории Украины или превращению Украины в государство с собственным ядерным вооружением.

По состоянию на 2 апреля петиция набрала более 700 голосов при необходимых для рассмотрения 25 тысячах, что является достаточно низким показателем. Сестра лидера КНДР назвала размещение столь малоизвестной петиции "продуктом зловещего политического сговора власти Зеленского".

Следует напомнить, что петиция была подана после заявления российского диктатора Владимира Путина о том, что Россия планирует разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси.

"Ядерка" в Беларуси: реакция Украины и США