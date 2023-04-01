Такое мнение озвучил президент Владимир Зеленский во время брифинга на саммите в Буче, передает 24 Канал.

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Зеленский о решении Путина разместить в Беларуси ядерное оружие

По его словам, сигнал, что Россия будет располагать ядерным оружием на территории Беларуси, говорит о неудачной встрече с Китаем.

России нужно было показать некую субъектность, которую Россия под руководством президента Путина полностью потеряла,

– констатировал Зеленский.

Это еще раз подчеркивает, что оккупантам нужно показывать какие-то политические шаги или победы. Однако на поле сражения положительных новостей для врага нет.

"И последнее – это полностью утрата какой-либо субъектности и президента Беларуси. Он, я думаю уже не решает, какое оружие находится на его территории", – подчеркнул Зеленский.

Что этому предшествовало

25 марта Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. А 31 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в своем обращении к народу заговорил о такой возможности.

В обращении Лукашенко сперва напомнил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие, для чего, заявил он, "вся инфраструктура создана и готова".

Справка. Стратегическое ядерное оружие – это условное название ядерного оружия, имеющее межконтинентальный радиус поражения. Ее носителями являются межконтинентальные крылатые и баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики.