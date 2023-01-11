Об этом заявили в Госдепе США. По имеющимся данным, Россия получала оружие от Северной Кореи через третьи государства. На такой шаг Кремль был вынужден пойти из-за санкций, наложенных Западом.

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Россия получает оружие от КНДР

Представитель Госдепа Нед Прайс отметил, что в конце 2022 года США опубликовали сведения о том, что КНДР оказывает России помощь в сфере безопасности. Прежде всего говорится о передаче вооружения ЧВК "Вагнера".

Дело в том, что из-за санкций, мер экспортного контроля, которые ввели США и десятки стран мира против Москвы, Москва была вынуждена искать нетрадиционных партнеров в сфере безопасности – таких стран, как Иран, как КНДР,

– подчеркнул Прайс.

В то же время, он отметил, что Украина смогла "продемонстрировать свою эффективность на поле боя". Наши военные эффективно используют вооружение и другую помощь, полученную от США и партнеров по всему миру.

США внесла "существенные" изменения в помощь Украине

Следует понимать, что в течение 10 месяцев весь мир менял свое отношение к Украине. Это ярко демонстрирует передача нашему государству оружия. Отметим, что в США в последнее время внесли "существенные" изменения в помощь ВСУ,

Увидеть эти самые "существенные" изменения можно в последнем пакете военной помощи. Он предполагает не оборонительное, а именно наступательное вооружение. А это значит, что США все больше верят в потенциал украинской армии и нашу победу.

Если вы забыли, то за эти более чем 10 месяцев нашей стране удалось пройти через ряд метаморфоз. От государства, которому не хотели давать HIMARS к тому, которое этими РСЗО "кошмарит" оккупантов. От отказа передавать Patriot к началу обучения военных на установках. И таких примеров можно приводить множество.

Вернемся к наступательному вооружению. Так, в новом пакете предусмотрена передача Bradley. По словам спикера Пентагона Патрика Райдера – это не просто бронированные транспортные средства. Это машины, которые можно оснастить противотанковыми управляемыми ракетами TOW. Это позволит обеспечить "уровень огневой мощи и брони, который принесет преимущества на поле боя, поскольку Украина продолжает защищать себя".