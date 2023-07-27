Офіційна причина візиту – святкування 70-річчя "перемоги" у громадянській війні в Кореї (ось де топове "побєдобєсіє"). 24 Канал пояснює, чому справжньою причиною насправді були переговори про постачання Росії зброї, спорядження та боєприпасів.
До теми Шойгу прилетів до КНДР: формально – для святкування "перемоги у корейській війні"
Для чого Шойгу літав до Кіма
Не випадково Кім Чен Ин запросив Шойгу на виставку зброї, де показав російському міністру балістичні ракети власного виробництва "Хвасон-17".
Північнокорейський спецназ веде ракетну установку Hwasong-17 до місця запуску в міжнародному аеропорту Пхеньяна / Фото KCTV
На урочистому прийомі в міноборони КНДР Шойгу навіть нібито назвав корейську армію "найсильнішою в світі". Принаймні так стверджують пропагандисти Центральної телеграфної агенції КНДР.
З вуст очільника "другої армії світу" це звучить дуже іронічно, хоча, корейцям, мабуть, було приємно.
Демілітаризація Росії
А що трапилося? А трапилася демілітаризація. Проте, не така, яку обіцяв Путін. За півтора року повномасштабної війни, Росія спустошила свої арсенали та виснажила себе до того, що змушена нині кидати в бій техніку часів ще притомного Брежнєва, а то й Малєнкова.
А лише два роки тому Шойгу в інтерв'ю абсолютно "серйозно" оживив мем початку тисячоліття та розповідав про бойових роботів, які вже давно не прототипи, а взагалі-то серійна історія.
Не фейк, Шойгу реально це говорив: дивіться відео
Тоді чимало людей йому повірили (схоже, що й він сам разом з Путіним). Втім, нині реаліями російської армії незабаром стануть "катюші" та танки Т-34. Недарма їх росіяни купили в Лаосу нібито для кіно.
І в цих умовах відстала зброя КНДР є манною небесною для Росії, адже дає примарний шанс на "продовження бенкету", тобто воєнної агресії проти України.
Чи варто українцям боятися корейських ракет?
Так, характеристики міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" вражають. Вони взагалі-то засекречені, але японська розвідка каже про дальність понад 15 000 кілометрів й вагу бойової частини у 2 000 – 3 500 кілограмів.
В листопаді 2022 року відбулися пафосні стрільби, куди Кім запросив свою родину. Ці фото потім стали хітом інтернету.
Кім Чен Ин на випробуваннях ракети "Хвасон-17" / Фото Korea News Service
- Тоді повідомлялось, що ракета була в повітрі 4 135 секунд, за цей час вона піднялася вгору на понад 6 000 кілометрів і подолала майже 1 000 кілометрів шляху.
- Але вона була презентована лише 2022 року, до того ж регулярно падає у воду або вибухає не там, де заплановано. І це в рідних операторів.
Це штучний товар і дуже сумнівно, що Кім віддасть його на прохання Шойгу. До того ж Росії вона не потрібна. Кремль має власні ракети такого класу – вони існують власне для прямих погроз "колективному Заходу" (і виживання цього кривавого режиму), а не для того, щоб стріляти по Україні.
До теми Для чого Шойгу міг поїхати у КНДР
Інша справа стратегічні БпЛА – їх Кім Чен Ин також показував Шойгу. Цікаво, що вони один в один схожі на американські RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Проте, одна справа скопіювати оболонку, а інша справа – начиння. Щодо цього є великі питання і сумніви.
Шойгу показали безпілотники КНДР / Фото Korea News Service
Також невідомо, чи взагалі можуть літати корейські дрони – на фото з виставки за участі Шойгу на стенді видно кадри з БпЛА у польоті, але чи це реальні, а не нафотошоплені картки, наразі невідомо.
Також невідомо, на якій стадії проєкт – чи це заявлені корейцями прототипи, чи вже серійні машини. Нагадаємо, що у Росії нема нічого й близько схожого на RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper, яким вже по 20 років. Є проєкт "Оріон" ("Іноходець") в кількості до 30 штук, але це зовсім інша історія.
Насправді ж Росії потрібні від КНДР зовсім не міжконтинентальні ракети та копії американських БпЛА, а звичайні снаряди, патрони, каски, бронежилети та інше спорядження. За такою схемою Росія вже працює з Іраном – на фронті вже давно є іранські "броніки" та шоломи відповідних кольорів. Тепер мають з'явитися "посилки" з іншого краю світу. Бо свого вже нема, або воно взагалі настільки жалюгідної якості, що навіть "подачки" з КНДР будуть за щастя.
Золота допомога – у що обійдеться Росії допомога КНДР
Західні ЗМІ писали про початок збройної підтримки КНДР росіян ще восени минулого року. Згодом різні джерела підтвердили факт переговорів між довма диктаторами у березні 2023 року.
Тоді Москва і Пхеньян ці факти заперечували, але нині, схоже, вирішили відкрити світу свій секрет полішинеля, а міністр оборони КНДР Кан Сун Нам навіть заявив, що Північна Корея повністю підтримує Росію в її "боротьбі за справедливість" і захист свого суверенітету.
У Москві давно змирилися, що ці поставки будуть "золотими", але іншого виходу просто немає.
А тепер цікаве питання – а скільки потрібно ешелонів, щоб забезпечити російський окупаційний корпус снарядами для ведення війни, до якої окупанти звикли, тобто приблизно 20 – 30 000 пострілів на добу? І нове питання – чи впорається з цим КНДР? Ще одне питання, а що скаже на такі поставки оператор HIMARS із ЗСУ?
Відповіді на поверхні:
- для Росії допомога КНДР не стане вирішальною, це тимчасові рішення, що ніяк не допоможуть на фронті та не зупинять деградацію російського "воїнства".
- У цій ситуації можна і, мабуть, варто розглядати візит Шойгу до Пхеньяна навіть не як принизливе прохання про зброю, а про обмін досвідом.
За 70 років з подій, які в КНДР називають "перемогою", тамтешнім спадковим диктаторам вдалося побудувати систему тотального терору, закритися від світу, приректи власний народ на жебрацьке та голодне існування із повною відсутністю будь-яких свобод і жорстоким регулюванням буквально всього.
А ще – зробити ракети, здатні летіти на висоті тисячі кілометрів (тобто з космосу) невідомо куди. Хіба не про власне "Чучхе" мріє Путін і не за це сів Гіркін?