Офіційна причина візиту – святкування 70-річчя "перемоги" у громадянській війні в Кореї (ось де топове "побєдобєсіє"). 24 Канал пояснює, чому справжньою причиною насправді були переговори про постачання Росії зброї, спорядження та боєприпасів.

До теми Шойгу прилетів до КНДР: формально – для святкування "перемоги у корейській війні"

Для чого Шойгу літав до Кіма

Не випадково Кім Чен Ин запросив Шойгу на виставку зброї, де показав російському міністру балістичні ракети власного виробництва "Хвасон-17".



Північнокорейський спецназ веде ракетну установку Hwasong-17 до місця запуску в міжнародному аеропорту Пхеньяна / Фото KCTV

Цікаво, що ці ракети є офіційно забороненими відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН. Ще цікавіше, що цю резолюцію схвалила й сама Росія.



Тому фото Шойгу на фоні заборонених ракет – це потужний сигнал, що у Росії значні проблеми, щось на межі з відчаєм.





Кім Чен Ин і Сергєй Шойгу відвідали виставку озброєнь у Пхеньяні / Фото Korea News Service / AP

На урочистому прийомі в міноборони КНДР Шойгу навіть нібито назвав корейську армію "найсильнішою в світі". Принаймні так стверджують пропагандисти Центральної телеграфної агенції КНДР.

З вуст очільника "другої армії світу" це звучить дуже іронічно, хоча, корейцям, мабуть, було приємно.

Демілітаризація Росії

А що трапилося? А трапилася демілітаризація. Проте, не така, яку обіцяв Путін. За півтора року повномасштабної війни, Росія спустошила свої арсенали та виснажила себе до того, що змушена нині кидати в бій техніку часів ще притомного Брежнєва, а то й Малєнкова.

А лише два роки тому Шойгу в інтерв'ю абсолютно "серйозно" оживив мем початку тисячоліття та розповідав про бойових роботів, які вже давно не прототипи, а взагалі-то серійна історія.

Не фейк, Шойгу реально це говорив: дивіться відео

Тоді чимало людей йому повірили (схоже, що й він сам разом з Путіним). Втім, нині реаліями російської армії незабаром стануть "катюші" та танки Т-34. Недарма їх росіяни купили в Лаосу нібито для кіно.

І в цих умовах відстала зброя КНДР є манною небесною для Росії, адже дає примарний шанс на "продовження бенкету", тобто воєнної агресії проти України.

Зверніть увагу! У березні у Вашингтоні наголошували, що, за їхніми розвідданими, Росія планує відправити до КНДР делегацію, щоб запропонувати північнокорейському режиму продовольство, якого Пхеньян постійно потребує. В обмін на озброєння, яких не вистачає Москві для ведення війни. У Північній Кореї спостерігається гостра нестача продуктів харчування, яку посилює закриття кордонів та суворі міжнародні санкції, введені через ядерну програму країни.

Чи варто українцям боятися корейських ракет?

Так, характеристики міжконтинентальної балістичної ракети "Хвасон-17" вражають. Вони взагалі-то засекречені, але японська розвідка каже про дальність понад 15 000 кілометрів й вагу бойової частини у 2 000 – 3 500 кілограмів.

В листопаді 2022 року відбулися пафосні стрільби, куди Кім запросив свою родину. Ці фото потім стали хітом інтернету.



Кім Чен Ин на випробуваннях ракети "Хвасон-17" / Фото Korea News Service

Тоді повідомлялось, що ракета була в повітрі 4 135 секунд, за цей час вона піднялася вгору на понад 6 000 кілометрів і подолала майже 1 000 кілометрів шляху.

Але вона була презентована лише 2022 року, до того ж регулярно падає у воду або вибухає не там, де заплановано. І це в рідних операторів.

Це штучний товар і дуже сумнівно, що Кім віддасть його на прохання Шойгу. До того ж Росії вона не потрібна. Кремль має власні ракети такого класу – вони існують власне для прямих погроз "колективному Заходу" (і виживання цього кривавого режиму), а не для того, щоб стріляти по Україні.

До теми Для чого Шойгу міг поїхати у КНДР

Інша справа стратегічні БпЛА – їх Кім Чен Ин також показував Шойгу. Цікаво, що вони один в один схожі на американські RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper. Проте, одна справа скопіювати оболонку, а інша справа – начиння. Щодо цього є великі питання і сумніви.



Шойгу показали безпілотники КНДР / Фото Korea News Service

Також невідомо, чи взагалі можуть літати корейські дрони – на фото з виставки за участі Шойгу на стенді видно кадри з БпЛА у польоті, але чи це реальні, а не нафотошоплені картки, наразі невідомо.

Також невідомо, на якій стадії проєкт – чи це заявлені корейцями прототипи, чи вже серійні машини. Нагадаємо, що у Росії нема нічого й близько схожого на RQ-4 Global Hawk і MQ-9 Reaper, яким вже по 20 років. Є проєкт "Оріон" ("Іноходець") в кількості до 30 штук, але це зовсім інша історія.

Насправді ж Росії потрібні від КНДР зовсім не міжконтинентальні ракети та копії американських БпЛА, а звичайні снаряди, патрони, каски, бронежилети та інше спорядження. За такою схемою Росія вже працює з Іраном – на фронті вже давно є іранські "броніки" та шоломи відповідних кольорів. Тепер мають з'явитися "посилки" з іншого краю світу. Бо свого вже нема, або воно взагалі настільки жалюгідної якості, що навіть "подачки" з КНДР будуть за щастя.

Золота допомога – у що обійдеться Росії допомога КНДР

Західні ЗМІ писали про початок збройної підтримки КНДР росіян ще восени минулого року. Згодом різні джерела підтвердили факт переговорів між довма диктаторами у березні 2023 року.

Тоді Москва і Пхеньян ці факти заперечували, але нині, схоже, вирішили відкрити світу свій секрет полішинеля, а міністр оборони КНДР Кан Сун Нам навіть заявив, що Північна Корея повністю підтримує Росію в її "боротьбі за справедливість" і захист свого суверенітету.

У Москві давно змирилися, що ці поставки будуть "золотими", але іншого виходу просто немає.

Зверніть увагу! Пряма відстань між Пхеньяном і Москвою скаладає понад 6 400 кілометрів, залізницею – понад 8 500 кілометрів. Для подолання цього шляху ешелону потрібно мінімум 5 діб, якщо він буде йти без зупинок.



При цьому пропускна можливість російської залізниці невисока, а ризик нових ексцесів на такому протяжному шляху стрімко зростає.

А тепер цікаве питання – а скільки потрібно ешелонів, щоб забезпечити російський окупаційний корпус снарядами для ведення війни, до якої окупанти звикли, тобто приблизно 20 – 30 000 пострілів на добу? І нове питання – чи впорається з цим КНДР? Ще одне питання, а що скаже на такі поставки оператор HIMARS із ЗСУ?

Відповіді на поверхні:

для Росії допомога КНДР не стане вирішальною, це тимчасові рішення, що ніяк не допоможуть на фронті та не зупинять деградацію російського "воїнства".

У цій ситуації можна і, мабуть, варто розглядати візит Шойгу до Пхеньяна навіть не як принизливе прохання про зброю, а про обмін досвідом.

За 70 років з подій, які в КНДР називають "перемогою", тамтешнім спадковим диктаторам вдалося побудувати систему тотального терору, закритися від світу, приректи власний народ на жебрацьке та голодне існування із повною відсутністю будь-яких свобод і жорстоким регулюванням буквально всього.

А ще – зробити ракети, здатні летіти на висоті тисячі кілометрів (тобто з космосу) невідомо куди. Хіба не про власне "Чучхе" мріє Путін і не за це сів Гіркін?