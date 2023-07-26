Про це 24 Каналу політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов. На його думку, Шойгу прибув до КНДР в корисливих цілях. Росія планує використати територію Північної Кореї.

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Що Росії потрібно від КНДР

Увечері 25 липня до Північної Кореї прибула російська делегація міністерства оборони на чолі з Сєргєєм Шойгу. В Росії заявили, що візит, мовляв, посприяє зміцненню військовий зв'язків між країнами та стане важливим етапом їхньої співпраці.

Кремль може використати Північну Корею так само як і Білорусь – як партнера у "сірому" та "чорному" виробництві озброєння. Але КНДР навряд чи можна використати як країну транзиту,

– зазначив Олександр Морозов.

Малоймовірно, що Китай погодився б поставляти Росії товари подвійного призначення через Північну Корею.

Втім, що цікаво, Росія бачить в КНДР "потенціал", який раніше бачила в окупованому Донбасі, і в Придністров'ї, і в Абхазії. Тобто розглядає цю територію як можливість збагачення та вигоди.

"Насамперед Шойгу поїхав домовлятися про розгортання деяких виробництв на території Північної Кореї. А Москва готова вкладати гроші в це", – наголосив політолог.

Натомість для Північної Кореї вигода буде лише фінансовою. Це може спрацювати, як і з білоруською економікою, яка за останній час піднялась на російських військових замовленнях.

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