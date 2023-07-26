Об этом 24 Каналу политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. По его мнению, Шойгу прибыл в КНДР в корыстных целях. Россия намерена использовать территорию Северной Кореи.

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Что России нужно от КНДР

Вечером 25 июля в Северную Корею прибыла российская делегация министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу. В России заявили, что визит, мол, поспособствует укреплению военных связей между странами и станет важным этапом их сотрудничества.

Кремль может использовать Северную Корею так же, как и Беларусь – как партнера в "сером" и "черном" производстве вооружения. Но КНДР вряд ли можно использовать как страну транзита,

– отметил Александр Морозов.

Маловероятно, что Китай согласился бы поставлять России товары двойного назначения через Северную Корею. Впрочем, что интересно, Россия видит в КНДР "потенциал", ранее видевший в оккупированном Донбассе, и в Приднестровье, и в Абхазии. То есть, рассматривает эту территорию как возможность обогащения и выгоды.

"Прежде всего Шойгу поехал договариваться о развертывание некоторых производств на территории Северной Кореи. А Москва готова вкладывать деньги в это", – подчеркнул политолог.

Для Северной Кореи выгода будет только финансовой. Это может сработать, как и с белорусской экономикой, которая за последнее время поднялась по российским военным заказам.

Александр Морозов о цели визита Шойгу в КНДР: смотреть видео

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