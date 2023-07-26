Об этом 24 Каналу политолог, философ, преподаватель Карлова университета Александр Морозов. По его мнению, Шойгу прибыл в КНДР в корыстных целях. Россия намерена использовать территорию Северной Кореи.
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Что России нужно от КНДР
Вечером 25 июля в Северную Корею прибыла российская делегация министерства обороны во главе с Сергеем Шойгу. В России заявили, что визит, мол, поспособствует укреплению военных связей между странами и станет важным этапом их сотрудничества.
Кремль может использовать Северную Корею так же, как и Беларусь – как партнера в "сером" и "черном" производстве вооружения. Но КНДР вряд ли можно использовать как страну транзита,
– отметил Александр Морозов.
Маловероятно, что Китай согласился бы поставлять России товары двойного назначения через Северную Корею. Впрочем, что интересно, Россия видит в КНДР "потенциал", ранее видевший в оккупированном Донбассе, и в Приднестровье, и в Абхазии. То есть, рассматривает эту территорию как возможность обогащения и выгоды.
"Прежде всего Шойгу поехал договариваться о развертывание некоторых производств на территории Северной Кореи. А Москва готова вкладывать деньги в это", – подчеркнул политолог.
Для Северной Кореи выгода будет только финансовой. Это может сработать, как и с белорусской экономикой, которая за последнее время поднялась по российским военным заказам.
Александр Морозов о цели визита Шойгу в КНДР: смотреть видео
Китай снабжает оружие России: что известно
- Китай продолжает поставлять России товары двойного назначения В частности, говорится и об оружии. Естественно, прямо продавать России продукты, которые могут употребляться в военных целях, запрещено. Однако компании все-таки нашли возможность.
- В большинстве своем российскими импортерами товаров двойного назначения из Китая являются "фирмы-однодневки". То есть новые компании, зарегистрированные по ложным адресам, а штат насчитывает только нескольких работников. Так одна из таких компаний за январь 2023 года опубликовала декларации с подробным описанием заказов на 100 000 бронежилетов и 100 000 касок. Настоящим производителем товаров стала компания Shanghai H Win.
- Кроме того, Китай увеличил в Россию поставки беспилотников. Сумма приобретенных БПЛА составляет более 100 миллионов долларов. Также Россия на 69% увеличила импорт керамики. Его используют в производстве бронежилетов.