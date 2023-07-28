Про це повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі. Зазначив, що введення кораблів "посилить напругу" між Заходом та Росією.

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США шукають шляхи для вивезення зерна

Про введення військових кораблів у Чорне море зараз не йде активна дискусія. Я думаю, ми всі розуміємо, що це лише посилить напругу і збільшить можливості для потенційного конфлікту між Заходом і Росією, а це не те, чого ми прагнемо. Ми хочемо, щоб зерно вийшло (з України на зовнішній ринок),

– наголосив Джон Кірбі.

Додав, США прагнуть, щоб зернова угода була продовжена. Тож будуть працювати з союзниками та партнерами, аби знайти інші наземні або річкові маршрути, якщо якісь будуть доступні.

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Росія готується блокувати та знищувати цивільні судна

Країна-терористка готується блокувати та знищувати цивільні судна. Ймовірно, агресор вдаватиметься до провокацій, намагаючись переконати всіх у пануванні окупантів у Чорному морі.

"Росія буде вдаватися до провокацій. Створюватиме загрозу або реальну небезпеку для цивільних суден під іншими прапорами, звинувачуючи в цьому Україну", – наголосили в ОК "Південь".