Володимир Зеленський викрив Путіна та його оточення на бажанні заробити на блокуванні зернової ініціативи. Він пояснив цілі країни-агресорки.
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Навіщо Росія вийшла з зернової угоди
Український лідер заявив, що оточення Путіна заробляє великі кошти завдяки блокуванню поставок зерна з України. Це прагматичне коло людей, які збагачуються, поки триває повномасштабна війна Росії проти нашої держави.
Блокування нашого зерна – це дуже просто. Він (Путін – 24 Канал) реалізує своє. Він іде від конкуренції. Й збільшується ціна на його товар, тому що він стає "ексклюзивом на крові", я сказав би. Тобто це прагматика людини, яка не поважає міжнародне право і якій дають можливість сьогодні право не поважати,
– пояснив Зеленський.
За його словами, Путін радикально налаштований на знищення жителів України. Він натякнув, що справа не тільки в майбутньому українців. Як пояснив президент, мовиться про виживання світу, голод та реальний соціальний хаос, який може виникнути через непостачання агропромислового продукту.
Як пояснюють експерти дії Путіна щодо зернової угоди
- Політтехнолог Михайло Шейтельман раніше у розмові з 24 Каналом зазначав, що російський тиран вчиняє те саме, що й на початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав, як після 24 лютого окупанти створили повну блокаду у Чорному морі та обстрілювали вантажні кораблі. Однак тепер Росія отримала з боку України жорсткий спротив.
- Нещодавно Олег Жданов заявив, що Росія намагається вибити Україну з зернового ринку, щоб зайняти її місце. За його словами, загарбники також хочуть повністю блокувати судноплавство у цій частині чорноморської акваторії.