Політтехнолог Михайло Шейтельман нагадав, що сьогоднішні дії Росії щодо ситуації в Чорному морі нагадують події, які відбувались у цьому регіоні на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Про це він розповів 24 Каналу.

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Ситуація кардинально змінилась

На початку війни українські кораблі не мали можливості вийти з портів та відвантажувати. Також росіяни обстрілювали вантажні судна, зокрема нафтовий танкер під прапором Молдови.

"Тоді була повна блокада, але Україна не мала можливості нічого з цим зробити. І лише за кілька місяців виникла ініціатива створити зернову угоду і вона запрацювала. А зараз Владімір Путін вчиняє те ж саме, що й на початку війни. Але зараз його дії отримали жорсткий спротив з боку України. Це означає, що ситуація кардинально змінилась за останні півтора року", – наголосив політтехнолог.

На початку повномасштабного вторгнення дії Путіна були зумовлені тим, що він збирався швидко отримати "перемогу" у війні та "відрізати" увесь Південь України.

Але сьогодні він займається бізнесом. Цього року в Росії гарний врожай зерна, і вона може покрити нестачу зерна, яка виникне через неможливість України постачати його на ринок та припинення зернової угоди. І Путін підкреслює, що він може покривати цю нестачу або безоплатно, або за гроші. Тобто Росія планує зайняти українські ринки зерна. І боротьба триває саме за це,

– пояснив Шейтельман.

Саме тому окупанти завдають ударів по елеваторах в українських портах, щоб Україна не мала можливості швидко повернутися на ринок зерна.

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Світ все розуміє, але нічого не вчиняє

Крім того, Путін вірить, що протягом найближчих місяців ухвалить угоду щодо заморожування війни по теперішній лінії фронту. І на той момент, у фантазіях російського диктатора, усі ринки України займе Росія. В такому випадку Київ втратить десятки мільйонів доларів.

Це вже питання економічної незалежності України. А тому мета Росії на довготривалий термін "задушити" Київ в економічному сенсі,

– підкреслив політтехнолог.

Проте найбільш обурливо в цій ситуації, на думку Михайла Шейтельмана. те, що світ все це розуміє, але нічого з цим не вчиняє. І тому виходить, що тепер так можна "займатися бізнесом" і зараз саме такі "правила торгівлі" – топити кораблі конкурентів та бомбардувати їхні елеватори, як це робить Росія..

Зверніть увагу! Західні аналітики припускають, що Росія має план постачання зерна в Африку. Але при цьому їй потрібно прибрати Україну з ринку зерна. За інформацією західних ЗМІ Путін запропонував "схему", коли один мільйон тонн зерна з Росії буде доставлено до Туреччини за посередництва Катару, а потім спрямоване в Африку. Проте Катар та Туреччина нібито не погодилися на цей план Путіна.

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