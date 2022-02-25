Про обстріл нафтового танкера MILLENNIUM SPIRIT під прапором Молдови повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він був обстріляний російським кораблем за 12 миль від порту "Южний".

Важливо Лідери НАТО закликали Росію негайно припинити війну з Україною

Згодом Військово-морське агентство Молдови підтвердило обстріл корабля під їх прапором в нейтральних водах Чорного моря.

На борту судна сталася пожежа, знищено спорядження та рятувальні шлюпки, екіпаж судна залишив корабель, оснащений лише рятувальними жилетами,

– йдеться в повідомленні.

Виявилося, що всі десять членів екіпажу – громадяни Росії.

Україна першою надала допомогу російському екіпажу. Вони були врятовані, однак двоє з них мають важкі поранення.