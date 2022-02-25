Лідери НАТО вимагають, аби Росія вивела всі сили з території України. Це означатиме повернення з шляху агресії.
До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій
У НАТО назвали війну Росії з Україною найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття.
Альянс засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі.
"Ми закликаємо Росію негайно припинити військовий наступ, вивести всі свої сили з України та звернути з обраного нею шляху агресії", – вказано у заяві.
Цей давно спланований напад на Україну, незалежну, мирну та демократичну країну є жорстоким, абсолютно неспровокованим і невиправданим,
– написано у документі.