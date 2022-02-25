Лидеры НАТО требуют, чтобы Россия вывела все силы с территории Украины. Это будет означать возвращение с пути агрессии.

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В НАТО назвали войну России с Украиной самой серьезной угрозой евроатлантической безопасности за последние десятилетия.

Альянс осудил полномасштабное вторжение России в Украину при поддержке Беларуси.

"Мы призываем Россию немедленно прекратить военное наступление, вывести все свои силы из Украины и свернуть с выбранного ею пути агрессии", – указано в заявлении.

Это давно спланированное нападение на Украину, независимую, мирную и демократическую страну, является жестоким, абсолютно неспровоцированным и неоправданным,

– написано в документе.

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.



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