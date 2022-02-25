Об обстреле нефтяного танкера MILLENNIUM SPIRIT под флагом Молдовы сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он был обстрелян российским кораблем в 12 милях от порта "Южный".

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Впоследствии Военно-морское агентство Молдовы подтвердило обстрел корабля под их флагом в нейтральных водах Черного моря.

"На борту судна произошел пожар, уничтожены снаряжения и спасательные шлюпки, экипаж судна покинул корабль, оснащенный только спасательными жилетами", – говорится в сообщении.

Оказалось, что все десять членов экипажа – граждане России.

Украина первой оказала помощь российскому экипажу. Они были спасены, однако двое из них получили тяжелые ранения.