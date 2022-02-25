Обставини нападу на судно з'ясовуються. Зараз не можуть зв'язатися з екіпажем.
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Спочатку служби думали, що це корабель Румунії. Проте згодом виявилося, що судно ходить під прапором Молдови.
Повне повідомлення:
Бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Румунії за 12 миль від порту Южне був підбитий російським кораблем.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.
UPD
Бункеровщик під прапором Молдови (не Румунії)
Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Южне був підбитий російським кораблем.
Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.
Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України
Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України