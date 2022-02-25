Обставини нападу на судно з'ясовуються. Зараз не можуть зв'язатися з екіпажем.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Спочатку служби думали, що це корабель Румунії. Проте згодом виявилося, що судно ходить під прапором Молдови.

Повне повідомлення:

Бункеровщик "Міленіум Спіріт" під прапором Румунії за 12 миль від порту Южне був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає.

UPD Бункеровщик під прапором Молдови (не Румунії) Бункеровщик «Міленіум Спіріт» під прапором Молдови за 12 миль від порту Южне був підбитий російським кораблем. Обставини з‘ясовуються, зв‘язку з судном немає. Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України

Росіяни попали в молдовський корабель / Фото Головнокомандувач ЗС України