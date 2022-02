Обстоятельства нападения на судно выясняются. Сейчас не могут связаться с экипажем.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Сначала службы думали, что это корабль Румынии. Однако впоследствии оказалось, что судно ходит под флагом Молдовы.

Полное сообщение:

Бункеровщик "Миллениум Спирит" под флагом Румынии в 12 милях от порта Южне был подбит российским кораблем.

Обстоятельства выясняются, связи с судном нет.

The bunkering vessel MILLENNIUM SPIRIT sailing under the Romanian flag was damaged by the russian ship in 12 miles on the way to the Pivdennyi Seaport. Details are being confirmed, there is no communication with the vessel.

Россияне попали в молдавский корабль / Фото главнокомандующий ВС Украины

Россияне попали в молдавский корабль / Фото главнокомандующий ВС Украины

Важно! Вооруженные силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкций на Россию.

Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!