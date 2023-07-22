За даними міжнародних ЗМІ, президент Росії Владімір Путін запропонував Катару домовленості щодо зерна за посередництва Туреччини. Однак ця ініціатива диктатора була відхилена обома країнами, – власне, Катаром і Туреччиною. Водночас на офіційному рівні заяв щодо цього поки не було.
Дивіться також Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду
Провальна ідея Москви
План "бункерного" полягав у доставленні одного мільйона тон російського зерна до Туреччини коштом Катару, задля його подальшого відправлення "країнам Африки, які цього потребують". Мало це б відбутись на "пільгових умовах".
Ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю, яку Москва ще не винесла на формальний (офіційний – 24 Канал) рівень. Ймовірно, Кремль вперше висунув ідею постачання зерна в Африку ще минулого року,
– йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на анонімні авторитетні джерела.
Як і Захід, Україна з глибокою підозрою ставляться до таких ініціатив Росії. До того ж зараз окупанти активно атакують Південь нашої держави, очевидно, маючи на меті досягнути військово-морської блокади чорноморських порти нашої держави. Як відомо, вони зараз рятують економіку України.
Росія продовжує жорстоко бомбардувати портові міста України після того, як вона вийшла з Чорноморської угоди за посередництва ООН і Туреччини. Домовленості дозволили експортувати 33 мільйони тонн зерна. Україна назвала ці дії спробою знищити можливість постачати продовольством країни глобального півдня.
Дивіться також Данілов пообіцяв росіянам "сюрпризи" у відповідь на атаки та погрози
Розмова Зеленського та Ердогана
- Нещодавно відбулась розмова президента України Володимира Зеленського з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом. Після неї гарант констатував, що разом з Анкарою Київ буде робити усе, аби відновити зернові домовленості.
- "Через дії Росії світ знову опинився на межі продовольчої кризи. Загалом 400 мільйонів людей у багатьох країнах Африки та Азії знаходяться під загрозою голодної смерті. Разом ми повинні запобігти глобальній продовольчій кризі", – написав глава нашої держави.
- Водночас кремлівський карлик заявив, що Росія вийшла зі зернової угоди через небажання Європейського Союзу скасувати санкції щодо платежів, доставки та страхування свого сільськогосподарського експорту.