За даними міжнародних ЗМІ, президент Росії Владімір Путін запропонував Катару домовленості щодо зерна за посередництва Туреччини. Однак ця ініціатива диктатора була відхилена обома країнами, – власне, Катаром і Туреччиною. Водночас на офіційному рівні заяв щодо цього поки не було.

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Провальна ідея Москви

План "бункерного" полягав у доставленні одного мільйона тон російського зерна до Туреччини коштом Катару, задля його подальшого відправлення "країнам Африки, які цього потребують". Мало це б відбутись на "пільгових умовах".

Ні Катар, ні Туреччина не погодилися з ідеєю, яку Москва ще не винесла на формальний (офіційний – 24 Канал) рівень. Ймовірно, Кремль вперше висунув ідею постачання зерна в Африку ще минулого року,

– йдеться у матеріалі Financial Times з посиланням на анонімні авторитетні джерела.

Зверніть увагу! Очікується, що на офіційному рівні Москва висуне свою пропозицію щодо зерна на саміті з африканськими лідерами в Санкт-Петербурзі уже наступного тижня або під час візиту Путіна до Туреччини в серпні.

Як і Захід, Україна з глибокою підозрою ставляться до таких ініціатив Росії. До того ж зараз окупанти активно атакують Південь нашої держави, очевидно, маючи на меті досягнути військово-морської блокади чорноморських порти нашої держави. Як відомо, вони зараз рятують економіку України.

Росія продовжує жорстоко бомбардувати портові міста України після того, як вона вийшла з Чорноморської угоди за посередництва ООН і Туреччини. Домовленості дозволили експортувати 33 мільйони тонн зерна. Україна назвала ці дії спробою знищити можливість постачати продовольством країни глобального півдня.

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