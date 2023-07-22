Це 24 Каналу сказав політтехнолог Юрій Подорожній. Він припустив, що можуть навіть бути деякі поступки для Росії і до чого це може призвести.
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Рівень напруги зростатиме
Рівень напруги між Росією та Туреччиною зростатиме, вважає Подорожній. Утім, на цьому може все й закінчитися. Він відзначив правильну позицію українського уряду та безпосередньо Володимира Зеленського, який заявив, що Україна не має жодних домовленостей з Росією.
"Він сказав, що ми з ними нічого не підписували. Відправив лист в ООН, де зазначив, що сьогодні існує механізм компенсації збитків, в разі якщо кораблям буде завдано шкоди", – сказав політтехнолог.
Юрій Подорожній про ймовірні сценарії щодо зернової угоди: дивитись відео
Він припустив, що, ймовірно, можливі деякі поступки Росії. Нагадаємо, країна-окупантка заявила про готовність повернутися до зернової угоди, якщо будуть виконані її вимоги. Однією з таких є повернення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT.
Якщо росіяни зможуть вибити поступку, це означатиме, що сьогодні вони зробили половину кроку, а завтра зроблять цілий і він буде не локальний, як зернова угода, а більш серйозним. Захід має проявити принципову позицію сили, показати, що з росіянами панькатися не треба. Попри усі їхні погрози, кораблі мають піти,
– наголосив Подорожній.
Наразі Росія продовжує тероризувати портові міста, обстрілюючи та знищуючи продовольство. Так, в Одесі внаслідок ворожої ракетної атаки 19 липня знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися до Китаю.
Зернова угода: останні новини
- Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, де обговорили майбутнє зернової угоди. Політики скоординували зусилля щодо відновлення роботи чорноморської зернової ініціативи.
- У ЄС шукають шляхи виходу із зернової кризи. Там засуджують ракетні обстріли Росією українських портів і наголошують, що наслідки знищення зерна матиме не лише Україна, але й увесь світ. Відтак ЄС має збільшити можливості експорту українського зерна через європейські порти.
- Своїми діями і політикою Путін ще більше консолідує світ проти себе. Він потрапив у пастку, яка вже розкривається навіть на його участі в саміті БРІКС.