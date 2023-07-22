Це 24 Каналу сказав політтехнолог Юрій Подорожній. Він припустив, що можуть навіть бути деякі поступки для Росії і до чого це може призвести.

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Рівень напруги зростатиме

Рівень напруги між Росією та Туреччиною зростатиме, вважає Подорожній. Утім, на цьому може все й закінчитися. Він відзначив правильну позицію українського уряду та безпосередньо Володимира Зеленського, який заявив, що Україна не має жодних домовленостей з Росією.

"Він сказав, що ми з ними нічого не підписували. Відправив лист в ООН, де зазначив, що сьогодні існує механізм компенсації збитків, в разі якщо кораблям буде завдано шкоди", – сказав політтехнолог.

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Він припустив, що, ймовірно, можливі деякі поступки Росії. Нагадаємо, країна-окупантка заявила про готовність повернутися до зернової угоди, якщо будуть виконані її вимоги. Однією з таких є повернення російських банків, що обслуговують поставки продовольства, до SWIFT.

Якщо росіяни зможуть вибити поступку, це означатиме, що сьогодні вони зробили половину кроку, а завтра зроблять цілий і він буде не локальний, як зернова угода, а більш серйозним. Захід має проявити принципову позицію сили, показати, що з росіянами панькатися не треба. Попри усі їхні погрози, кораблі мають піти,

– наголосив Подорожній.

Наразі Росія продовжує тероризувати портові міста, обстрілюючи та знищуючи продовольство. Так, в Одесі внаслідок ворожої ракетної атаки 19 липня знищено 60 тисяч тонн зерна, які мали відправитися до Китаю.

Зазначимо, зернова угода була укладена торік під час повномасштабного вторгнення, щоб вирішити питання продовольчої кризи. Росія декілька разів порушувала безпекові домовленості. 17 липня минув черговий термін її дії. Країна-агресорка заявила про свій вихід допоки "не будуть виконані домовленості". 19 липня Кремль вдався до відкритих погроз суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України. Мовляв, розцінюватимуть їх "як потенційних перевізників військових вантажів".

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