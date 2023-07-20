Її призупинила Росія за декілька днів до засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу, ймовірно, у відповідь на вибухи на Кримському мосту 17 липня. Про те, що говорили напередодні засідання міністри, дізнавалася кореспондентка 24 Каналу з Брюсселю.

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ЄС засудив агресію Росії та заявив про посилення "шляхів солідарності"

Так, верховний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив масовані ракетні атаки на Україну та на портову інфраструктуру в Одесі зокрема. Він справедливо назвав такі дії країни-агресорки "варварськими", а також підкреслив, що міністри обговорять це питання під час засідання.

Жозеп Боррель також зазначив, що знищення зерна має наслідки не лише для України, яка втрачає ресурси, а і для решти світу, який у результаті позбавлений такої критично важливої української сировини.

Це створить величезну продовольчу кризу у світі,

– наголосив єврокомісар.

Відтак, за його словами, Євросоюз повинен збільшити можливості експорту українського зерна через європейські порти. Жозеп Боррель заявив, що сусідні країни мають відкрити кордони й полегшити транспортування українського зерна з чорноморського порту.

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Засудила російську масовану атаку на одеський порт й міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Вона підкреслила, що це не лише новий напад на Україну, але й напад на людей, які потребують зерна. Відтак "Путін веде цю війну не тільки проти України, але й проти міжнародного розуміння співіснування в цьому світі".

Анналена Бербок зазначила, що сьогодні Німеччина разом з міжнародними партнерами працюють над тим, щоб зерно не гнило у зерносховищах протягом наступних кількох тижнів, "а потрапило до тих людей у світі, які його терміново потребують". Окрім того, за словами німецької міністерки, Євросоюз зміцнив залізничні "шляхи солідарності" з Україною і буде продовжувати це робити.

Підтримує та підтримуватиме транзит українського зерна через "шляхи солідарності", зокрема, Румунія, про що заявила її міністерка закордонних справ Лумініца Одобеску. Вона також засудила обстріли Одеси.

На нашу думку, Росія має намір спровокувати глобальну продовольчу кризу, і ця тема буде обговорюватися сьогодні в Раді закордонних справ,

– сказала вона.

Окрім того, про продовження підтримки України заявив й міністр закордонних справ Іспанії, яка почала головування у Раді ЄС, Хосе Мануель Альбарес. Також він закликав колег докласти дипломатичні зусилля, аби зернова угода знову запрацювала.

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Довгострокове забезпечення української армії

Окрім постачання українського зерна, за словами Жозепа Борреля, європейські міністри обговорять, як продовжувати підтримку України в довгостроковій перспективі. Це обговорення відбудеться разом з українським очільником МЗС.

Зокрема, це означатиме збільшення фінансування Європейського фонду миру, з якого виділяють кошти на підтримку української армії. Зазначимо, що напередодні засідання міністрів очільниця МЗС Румунії заявила, що румунська сторона підтримуватиме збільшення фінансування Європейський фонд миру, аби допомогти Україні.

Однак про яку саме суму, яку виділять на довгострокову допомогу йдеться – невідомо, адже напередодні засідання Жозеп Боррель відмовився її називати.

Я не хочу зараз називати цифру, тому що ми вважаємо за краще мати спочатку політичну згоду міністрів.Але ясно, що нам доведеться більше взаємодіяти з Україною, маючи стабільний інструмент, тому що Україна потребуватиме підтримки не місяць за місяцем, а в довгостроковій перспективі,

– сказав він.

Як заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок подальша військова підтримка нашої держави потребуватиме дуже велику кількість фінансових ресурсів. Також вона наголосила, що гарантії безпеки для України найкраще працюватимуть, якщо будуть йти пліч-о-пліч у взаємозв'язку на рівні ЄС, НАТО та партнерів G7.

Окрім фінансування прозвучав заклик й щодо забезпечення України ППО. Так, як зазначив віцепрезидент Єврокомісії, на тлі масованих атак Росії члени ЄС повинні забезпечити протиповітряну оборону для нашої держави. Зокрема, для знищення безпілотників, які країна-агресорка активно використовує під час своїх терористичних атак на Україну.

Іншою ж темою засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу будуть відносини із Китаєм та Туреччиною. Також очільники МЗС матимуть онлайн-переговори із держсекретарем США Ентоні Блінкеном.