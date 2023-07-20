Про це 24 Каналу розповів керівник Центру політичного аналізу Володимир Головко. За його словами, Москва і до виходу із зернової угоди системно не виконувала взяті на себе зобов'язання.

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Чому зернова угода у старому вигляді вичерпала себе

Як зазначив Головко, посилаючись на дані адміністрації морських портів України, за 11 місяців у рамках цієї угоди вдалося доправити за кордон близько 32 мільйонів тонн зерна. Водночас через російський саботаж не відвантажили 25 мільйонів тонн.

Керівник Центру політичного аналізу наголосив, що фактично зернова угода за весь час її дії була виконана лише на 57%.

А якщо взяти до уваги те, що Росія з березня її саботує, то за останні місяці виконання угоди становило до десятих відсотка. Відповідно, в тому вигляді, якою вона була до останнього моменту, ця угода Україні не потрібна. Адже ті цілі, які були поставлені, не виконувалися,

– сказав Головко.

Ба більше, за його словами, зернова угода перетворилася на інструмент контролю з боку Росії за українським експортом.

Вихід із зернової угоди став помилкою Росії

На думку керівника Центру політичного аналізу, рішення Кремля не продовжувати свою участь у зерновій угоді стало великою помилкою для Росії. Водночас Україна отримала низку переваг для того, щоб:

Розблокувати дію угоди для всіх портів, а не лише 3, які були включені у попередню її версію. Повністю зняти обмеження щодо номенклатури цивільної продукції, яка постачається. Новий варіант угоди має бути спрямований не лише на експорт, а й на імпорт. За словами Головка, від цього можуть виграти всі сектори української економіки.

"Світ має продемонструвати характер"

Керівник Центру політичного аналізу також додав, що зараз Кремль, здійснюючи показові удари по острову Зміїний та атакуючи порти в Одесі, намагається показати свою перевагу.

"Росія буде найближчим часом демонструвати силу. Відповідно, Україна і західні союзники мають проявити характер і відповісти на це відкрите піратство відповідними військовими, військово-технічними та дипломатичними заходами", – наголосив Головко.

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Експерт нагадав, що західна частина Чорного моря є територіальними водами трьох країн НАТО – Румунії, Болгарії та Туреччини. Тож, за його словами, треба ставити питання про створення певних сил для захисту цієї морської ділянки, адже це прямий обов'язок Північноатлантичного альянсу.

Зокрема, Туреччина, яка займає дещо подвійну позицію, навіть більше проукраїнську, має такий важіль впливу, як повне перекриття Босфору та Дарданелл для навігації російських кораблів. Тобто не тільки для військово-морської складової, як це працює зараз, але й повністю для транспортування зерна, нафти та інших видів продукції,

– зазначив Головко.

Він висловив сподівання, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган використає цю можливість, аби вплинути на Кремль.

Чому важливо домогтися повного розблокування Чорного моря для судноплавства

Керівник Центру політичного аналізу наголосив, що зараз США як лідер НАТО мають чітко висловити своє бачення ситуації, що склалася. Вашингтон вже попередив Москву про те, що на неї чекають великі втрати через рішення про вихід із зернової угоди. Головко також акцентував на риториці деяких інших партнерів України.

Наприклад, нещодавно відбувалися дебати на рівні міністрів закордонних справ у Радбезі ООН. Там голова МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі говорив не стільки про зернову угоду, скільки про розблокування Чорного моря для судноплавства. Днями цієї теми у своїй заяві також торкнулася Урсула фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії – 24 Канал),

– розповів керівник Центру політичного аналізу.

Він додав, що це є позитивним знаком для Києва. А розблокування зернової угоди та трансформація її до повноцінного експорту української продукції допоможе зменшити дефіцит держбюджету, зокрема у секторі оборони.

Наше завдання – ініціювати разом з нашими союзниками продовження дії транспортних коридорів з чорноморських портів України повною мірою,

– наголосив Головко.

За словами експерта, для цього потрібно втілити кілька кроків.

По-перше, треба домовлятися про посилення позиції НАТО.

По-друге, зважаючи на системні удари Росії по Україні, Києву необхідні додаткові засоби протиракетної та протиповітряної оборони.

По-третє, потрібно домагатися дипломатичних кроків від країн на глобальному рівні.

Інструменти для відновлення роботи українських портів

Керівник Центру політичного аналізу нагадав, що до повномасштабного вторгнення Росії одним із головних споживачів української залізної руди був Китай.

Пекін напряму зацікавлений у повноцінному відновленні українського експорту, тому ми залучаємо країни БРІКС, тобто партнерів Росії по цьому союзу. Ми можемо долучати Китай та Південно-Африканську Республіку,

– сказав Головко.

Він зауважив, що нещодавно президент Володимир Зеленський провів переговори з президентом ПАР. Водночас Україну відвідала делегація з Індії.

"Для того, щоб ці країни могли направити споживачів у наші порти, в угоді має йтися виключно про цивільну, а не військову продукцію. Таким чином ми зможемо тиснути на Росію. Такий комплекс заходів дозволить нам, попри російські погрози, відновити повноцінну роботу наших портів", – резюмував експерт.