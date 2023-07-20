Це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. Він припустив, що зараз йде серйозна кулуарна дипломатія щодо продовження зернової угоди.

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Кулуарна дипломатія

На особистісних контактах йдуть певні перемовини між Туреччиною та Росією, а також Туреччиною та країнами Євросоюзу. Прораховують різні варіанти розвитку подій.

В Ердогана є два сценарії, які його влаштовують:

перший – продовження угоди, де Туреччина є ключовою стороною. На тих умовах, які були раніше. Ердоган від цього виграє, його це влаштовує. Тим більше у такий спосіб Туреччина зможе зберегти нормальні стосунки з Росією;

другий – Туреччина виступає єдиним гарантом угоди. Турецькі кораблі супроводжуватимуть судна, які йдуть зі збіжжям в українські порти й виходять з них по коридору.

Ердоган має таке ж право як Росія чи Україна оголосити певну частину Чорного моря зоною гуманітарної операції й сказати, що вона прикриватиметься військовими кораблями Туреччини.

Чи вдасться Ердогану відновити зернову угоду: дивіться відео

Погроза топити

Москва відверто погрожує суднам, які прямуватимуть до Чорноморських портів України.

Зверніть увагу! Міноборони Росії заявило, що з 20 липня всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

"Це ж просто колосальна ескалація, адже вони (росіяни – 24 Канал) заявили, що ці кораблі буду вважатися такими, що беруть участь у війні на боці України", – додав політолог.

Путін розуміє, що якщо якісь кораблі будуть іти по цьому маршруту, то топити їх – катастрофа. Вони зможуть спробувати їх затримати, але не знайдуть там ніякої зброї. Влаштувати провокацію теж буде програшно.

"Вони просто словесно градус напруги підіймають, сподіваючись, що це спрацює і в інформаційному плані зможуть дотиснути цю історію та вибити собі преференції", – зазначив Рейтерович.

Стандартний наратив

Було очевидно, що спочатку росіяни почнуть грати роль буцімто категорично проти й забороняють після завершення зернової угоди прохід будь-яких суден. А згодом виходить Путін й дуже довго жаліється на те, що Росія "рятувала" весь світ від голоду, а не Україна.

Озвучує ті вимоги – "хотєлки", за якими Росія готова повернутися до угоди на експорт зерна. Адже сама в ній зацікавлена й хотіла б її реалізувати, але хоче для цього вибити додаткові преференції,

– сказав політолог.

Зараз починається процес торгу, який триватиме кілька тижнів. Тут багато залежатиме від країн, які не одні в Чорному морі та мають набагато більшу військову потужність й самі можуть гарантувати проходження цієї зернової угоди.

Дуже показовий момент, що Путін похвалив ООН, яка "по-справжньому" хотіла продовжити угоду. Таке загравання може бути потенційно небезпечним. До того ж генсек ООН Антоніу Гутерреш говорив, що він не проти повернення російського банку до SWIFT й не проти піти на поступки Росії в обмін на те, щоб вона дозволила продовження угоди.

Нам треба звернути на це увагу, але спокійно реагувати. Адже особою, яка матиме колосальний вплив на продовження чи переформатування цієї угоди є президент Туреччини Ердоган,

– зауважив Рейтерович.

На його думку, найближчим часом ми почуємо заяви Росії про те, що вона готова на компроміси, поступки й готова далі продовжувати угоду, але на інших умовах.

Росія зірвала зернову угоду