Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра политического анализа Владимир Головко. По его словам, Москва и до выхода из зерновой сделки системно не выполняла взятые на себя обязательства.

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Почему зерновая сделка в старом виде исчерпала себя

Как отметил Головко, ссылаясь на данные администрации морских портов Украины, за 11 месяцев в рамках этого соглашения удалось доставить за границу около 32 миллионов тонн зерна. В то же время из-за российского саботажа не отгрузили 25 миллионов тонн.

Глава Центра политического анализа подчеркнул, что фактически зерновая сделка за все время ее действия была выполнена только на 57%.

А если учесть, что Россия с марта ее саботирует, то за последние месяцы выполнение сделки составляло до десятых процента. Соответственно, в том виде, какой она была до последнего момента, эта сделка Украине не нужна. Ведь те цели, которые были поставлены, не выполнялись,

– сказал Головко.

Более того, по его словам, зерновая сделка превратилась в инструмент контроля со стороны России над украинским экспортом.

Выход из зерновой сделки стал ошибкой России

По мнению главы Центра политического анализа, решение Кремля не продолжать свое участие в зерновой сделке стало большой ошибкой для России. В то же время Украина получила ряд преимуществ для того, чтобы:

Разблокировать действие соглашения для всех портов, а не только 3, включенных в предыдущую ее версию. Полностью снять ограничения по номенклатуре поставляемой гражданской продукции. Новый вариант сделки должен быть направлен не только на экспорт, но и импорт. По словам Головко, от этого могут выиграть все секторы украинской экономики.

"Мир должен продемонстрировать характер"

Руководитель Центра политического анализа также добавил, что сейчас Кремль, нанося показательные удары по острову Змеиный и атакуя порты в Одессе, пытается показать свое преимущество.

"Россия будет в ближайшее время демонстрировать силу. Соответственно, Украина и западные союзники должны проявить характер и ответить на это открытое пиратство соответствующими военными, военно-техническими и дипломатическими мерами", – подчеркнул Головко.

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Эксперт напомнил, что западная часть Черного моря является территориальными водами трех стран НАТО – Румынии, Болгарии и Турции. По его словам, нужно ставить вопрос о создании определенных сил для защиты этого морского участка, ведь это прямая обязанность Североатлантического альянса.

В частности, Турции, которая занимает несколько двойную позицию, даже более проукраинскую, имеет такой рычаг влияния, как полное перекрытие Босфора и Дарданелл для навигации российских кораблей. То есть не только для военно-морской составляющей, как это работает сейчас, но и полностью для транспортировки зерна, нефти и других видов продукции,

– отметил Головко.

Он выразил надежду, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган использует эту возможность, чтобы повлиять на Кремль.

Почему важно добиться полной разблокировки Черного моря для судоходства

Руководитель Центра политического анализа подчеркнул, что сейчас США как лидер НАТО должны четко выразить свое видение сложившейся ситуации. Вашингтон уже предупредил Москву о том, что ее ждут большие потери из-за решения о выходе из зерновой сделки. Головко также акцентировал внимание на риторике некоторых других партнеров Украины.

Например, недавно проходили дебаты на уровне министров иностранных дел в Совбезе ООН. Там глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли говорил не столько о зерновой сделке, сколько о разблокировании Черного моря для судоходства. На днях эту тему в своем заявлении также затронула Урсула фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии – 24 Канал),

– рассказал руководитель Центра политического анализа.

Он добавил, что это положительный знак для Киева. А разблокирование зерновой сделки и ее трансформация в полноценный экспорт украинской продукции поможет уменьшить дефицит госбюджета, в частности, в секторе обороны.

Наша задача – инициировать вместе с нашими союзниками продолжение действия транспортных коридоров из черноморских портов Украины в полной мере,

– подчеркнул Головко.

По словам эксперта, для этого нужно предпринять несколько шагов.

Во-первых, нужно договариваться об усилении позиции НАТО.

Во-вторых, ввиду системных ударов России по Украине, Киеву необходимы дополнительные средства противоракетной и противовоздушной обороны.

В-третьих, нужно добиваться дипломатических шагов от стран на глобальном уровне.

Инструменты для возобновления работы украинских портов

Глава Центра политического анализа напомнил, что до полномасштабного вторжения России одним из главных потребителей украинской железной руды был Китай.

Пекин напрямую заинтересован в полноценном восстановлении украинского экспорта, поэтому мы привлекаем страны БРИКС, то есть партнеров России по этому союзу. Мы можем привлекать Китай и Южно-Африканскую Республику,

– сказал Головко.

Он отметил, что недавно президент Владимир Зеленский провел переговоры с президентом ЮАР. В то же время Украину посетила делегация из Индии.

"Для того, чтобы эти страны могли направить потребителей в наши порты, в сделке должна идти речь исключительно о гражданской, а не военной продукции. Таким образом мы сможем давить на Россию. Такой комплекс мер позволит нам, несмотря на российские угрозы, восстановить полноценную работу наших портов ", – резюмировал эксперт.