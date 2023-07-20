Соответствующее предположение озвучил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж. Он заявил, что у американских чиновников есть информация, что враг установил на подходах к украинским портам дополнительные морские мины.

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Россия угрожает гражданским судам

Мы считаем, что это скоординированные усилия, направленные на то, чтобы оправдать какие-либо нападения на гражданские суда в Черном море и возложить вину за эти нападения на Украину,

– сказал он.

По словам Ходжа, в России определились с классификацией судов, которые будут курсировать в украинские порты в Черном море. Их Кремль будет считать "потенциальными перевозчиками военных грузов". А это значит, что враг может бить и по ним.

"В дополнение к этим скоординированным усилиям в Черном море мы уже наблюдали, что 18 и 19 июля Россия нацелила ракеты и беспилотники на украинские экспортные зерновые порты в Одессе, что привело к разрушению сельскохозяйственной инфраструктуры и уничтожению 60 000 тонн зерна", – отметил он.

Как Зеленский отреагировал на атаку

В вечернем обращении Президент Украины подвел итоги 19 июля. Он также посвятил часть своего спича ракетным атакам по зерновой инфраструктуре.

Владимир Зеленский подчеркнул, что эта атака доказывает, что мишенью России стали не только Украина и украинцы. Удар по портовой инфраструктуре мог стать причиной массового голода, ведь на момент обстрелов там было около миллиона тонн продовольствия.

В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай. То есть, всех это затрагивает – российский террор. Каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор,

– подчеркнул Зеленский.

Глава государства добавил, что после каждого такого удара наше государство обращается к партнерам. Мы подчеркиваем на необходимости усиления воздушного щита.