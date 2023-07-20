В українському відомстві заявили, що Росія вчергове брутально порушила право на вільне судноплавство та "свідомо підриває продовольчу безпеку, прирікаючи на голод мільйони людей".

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У Міноборони натякнули, що російські кораблі – законна ціль

У Міноборони України заявили, що Кремль перетворив Чорне море на зону небезпеки в першу чергу для російських суден та суден, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів, що на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідальність за усі ризики повністю лягає на російське керівництво,

– мовиться у повідомленні.

У міністерстві підкреслили, що Росія відкрито погрожує цивільним суднам, які перевозять продукти харчування з українських портів, здійснюючи ракетні обстріли та атаки дронами на цивільну інфраструктуру у мирних містах, навмисно створюючи військову загрозу на торговельних маршрутах.

"Доля крейсеру "Москва" доводить, що Сили оборони України мають необхідні засоби для відсічі російської агресії на морі", – зазначили в Міноборони.

Міністерство оборони України попередило Кремль, що з 00:00 21 липня 2023 року всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів на тимчасово окупованих територіях можуть розглядатися Україною, як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Крім того, у Міноборони зазначили, що судноплавство у районах Північно-східної частини Чорного моря та Керч-Єнікальською протокою України заборонене як небезпечне, з 05:00 20 липня 2023 року. Відповідна навігаційна інформація для мореплавців вже оприлюднена.

Росія відкрито погрожує суднам, які прямуватимуть до України

У липні 2022 року після того, як українські військові звільнили острів Зміїний, Україна уклала зернову угоду з ООН і Туреччиною. Ідентичну угоду з Туреччиною і ООН також уклала Росія.

Мета угоди полягала в тому, щоб розблокувати роботу українських морських портів і створити зерновий коридор. Хоча Росія всіляко перешкоджала виконанню угоди, зокрема, атакувала українські порти відразу після підписання документів, зерновий коридор все ж працював.

17 травня 2023 року угоду було востаннє продовжено на два місяці, після чого Росія вирішила саботувати її. За даними ЗМІ, Росія хоче, щоб в обмін на продовження зернової угоди її банки знову приєднали до системи SWIFT.

Від 17 липня 2023 року, за словами президента Туреччини, зернова угода увійшла в історію. Київ за підтримки ООН і Туреччини готовий надалі експортувати зерно Чорним морем. У Кремлі відразу пригрозили ООН і Туреччині "ризиками".

Після цього в Кремлі видали пряму погрозу, заявивши, що з 20 липня всі судна, що прямують в акваторії Чорного моря до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

Як тільки Росія вийшла із зернової угоди, вона почала атакувати морську інфраструктуру України. Південь України протягом трьох днів витримав масовані атаки ракетами та "Шахедами". Росія цілеспрямовано атакує Південь, щоб завадити Україні транспортувати зерно.

У МЗС України відповіли на погрози Кремля

У МЗС України заявили, що російські погрози є наступом на свободу мореплавства у всьому світі. Зокрема, Росія грубо порушує зобов'язання за міжнародним правом не лише перед Україною, але й перед усіма державами, які здійснюють мирне судноплавство у Чорному морі.

У Києві нагадали росіянам про Конвенцію ООН з морського права, в якій мовиться, що торговельні судна держав, які не беруть участь у збройному конфлікті, мають право на вільне та мирне судноплавство.

Норми міжнародного гуманітарного права забороняють здійснювати будь-які атаки проти суден нейтральних держав якщо вони не беруть участі у воєнних діях або не підтримують такі дії,

– наголосили у МЗС.

Українське відомство наголошує, що дії Росії не можна виправдати жодними нормами міжнародного права, включно з правом воюючої сторони на встановлення блокади.

"Заява Росії не має жодної законної воєнної мети, натомість вона спрямована на залякування України та нейтральних держав", – мовиться у повідомленні.

У МЗС додали, що погрози Росії поширюється на все Чорне море. Крім того, у відомстві пов'язують вихід Росії із зернової угоди та регулярні обстріли зі спробами Кремля усунути конкурента з ринку.

Київ закликає партнерів допомогти зі створенням гуманітарного морського коридору в Чорному морі.