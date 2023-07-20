Его приостановила Россия за несколько дней до заседания министров иностранных дел Евросоюза, предположительно в ответ на взрывы на Крымском мосту 17 июля. О том, что говорили накануне заседания министры, узнавала корреспондентка 24 канала из Брюсселя.

Достойно внимания Украина ответила на угрозы Кремля: теперь российские корабли в Черном море – "законная цель"

ЕС осудил агрессию России и заявил об усилении "путей солидарности"

Так, верховный дипломат ЕС Жозеп Боррель осудил массированные ракетные атаки на Украину и портовую инфраструктуру в Одессе в частности. Он справедливо назвал такие действия страны-агрессорки "варварскими", а также подчеркнул, что министры обсудят этот вопрос во время заседания.

Жозеп Боррель также отметил, что уничтожение зерна имеет последствия не только для теряющей ресурсы Украины, но и для остального мира, который в результате лишен такого критически важного украинского сырья.

Это создаст огромный продовольственный кризис в мире,

– подчеркнул еврокомиссар.

Следовательно, по его словам, Евросоюз должен увеличить возможности экспорта украинского зерна через европейские порты. Жозеп Боррель заявил, что соседние страны должны открыть границы и облегчить транспортировку украинского зерна из черноморского порта.

Смотрите также Зерновое соглашение – уже прошлое, Украине нужна разблокировка всех портов в Черном море, – Головко

Осудила российскую массированную атаку на одесский порт и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Она подчеркнула, что это не только новое нападение на Украину, но и нападение на людей, нуждающихся в зерне. "Путин ведет эту войну не только против Украины, но и против международного понимания сосуществования в этом мире".

Анналена Бербок отметила, что сегодня Германия вместе с международными партнерами работают над тем, чтобы зерно не гнило в зернохранилищах в течение следующих нескольких недель, "а попало к тем людям в мире, которые в нем срочно нуждаются". Кроме того, по словам немецкого министра, Евросоюз укрепил железнодорожные "пути солидарности" с Украиной и будет продолжать это делать.

Поддерживает и будет поддерживать транзит украинского зерна через "пути солидарности", в частности Румыния, о чем заявила ее министр иностранных дел Луминица Одобеску. Она также осудила обстрелы Одессы.

По нашему мнению, Россия намерена спровоцировать глобальный продовольственный кризис, и эта тема будет обсуждаться сегодня в Совете иностранных дел,

– сказала она.

Кроме того, о продолжении поддержки Украины заявил и министр иностранных дел Испании, которая начала председательство в Совете ЕС, Хосе Мануэль Альбарес. Также он призвал коллег приложить дипломатические усилия, чтобы зерновое соглашение снова заработало.

Интересно В порту Одессы "сплелись" интересы нескольких стран: может ли Китай усмирить Путина

Долгосрочное обеспечение украинской армии

Помимо поставок украинского зерна, по словам Жозепа Борреля, европейские министры обсудят, как продолжать поддержку Украины в долгосрочной перспективе. Это обсуждение состоится вместе с украинским главой МИД.

В частности, это означает увеличение финансирования Европейского фонда мира, из которого выделяют средства в поддержку украинской армии. Отметим, что накануне заседания министров глава МИД Румынии заявила, что румынская сторона будет поддерживать увеличение финансирования Европейского фонда мира, чтобы помочь Украине.

Однако о какой именно сумме, которая будет выделена на долгосрочную помощь, неизвестно, ведь накануне заседания Жозеп Боррель отказался ее называть.

Я не хочу сейчас называть цифру, потому что мы предпочитаем иметь сначала политическое согласие министров. Но ясно, что нам придется больше взаимодействовать с Украиной, имея стабильный инструмент, потому что Украина потребует поддержки не месяц за месяцем, а в долгосрочной перспективе,

– сказал он.

Как заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, дальнейшая военная поддержка нашего государства потребует очень большое количество финансовых ресурсов. Также она подчеркнула, что гарантии безопасности для Украины будут лучше всего работать, если будут идти бок о бок во взаимосвязи на уровне ЕС, НАТО и партнеров G7.

Кроме финансирования прозвучал призыв и по обеспечению Украины ПВО. Так, как отметил вице-президент Еврокомиссии, на фоне массированных атак России члены ЕС должны обеспечить противовоздушную оборону для нашего государства. В частности, для уничтожения беспилотников, которые страна-агрессорка активно использует во время своих террористических атак в Украине.

Другой темой заседания министров иностранных дел Евросоюза будут отношения с Китаем и Турцией. Также главы МИД будут иметь онлайн-переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном.