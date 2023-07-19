Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні зазначивши, що сьогоднішня нічна атака була чи не найбільшою за весь час повномасштабної війни "спробою Росії завдати болю Одесі".

Дивіться також Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду

За його словами, у портах, які були атаковані сьогодні, зберігається близько мільйона тонн продовольства - той обсяг продукції, яка давно мала б бути доставлена у країни-споживачі в Африці та Азії.

В портовому терміналі, який цієї ночі найбільше постраждав від російського терору, зберігалися 60 тисяч тонн агропродукції, що призначалися для відправки в Китай. Тобто всіх це зачіпає – російський терор,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що відтак кожен у світі має бути зацікавлений у притягненні Росії до відповідальності за терор. Та додав, що у громадах, які постраждали від ударів цієї ночі, вже почалися першочергові ремонтні роботи.

Наслідки російського терору