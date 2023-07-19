Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении отметив, что сегодняшняя ночная атака была едва ли не самой большой за все время полномасштабной войны "попыткой России причинить боль Одессе".
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По его словам, в портах, которые были атакованы сегодня, хранится около миллиона тонн продовольствия - тот объем продукции, которая давно должна быть доставлена в страны-потребители в Африке и Азии.
В портовом терминале, который ночью больше всего пострадал от российского террора, хранились 60 тысяч тонн агропродукции, предназначавшихся для отправки в Китай. То есть всех это затрагивает – российский террор,
– отметил Владимир Зеленский.
Президент отметил, что каждый в мире должен быть заинтересован в привлечении России к ответственности за террор. Но добавил, что в общинах, пострадавших от ударов этой ночью, уже начались первоочередные ремонтные работы.
Последствия российского террора
- Ночью 19 июля Россия атаковала зерновые терминалы в портах Одесса и Черноморск, в результате чего получила повреждения инфраструктура трейдеров.
- В порту Черноморска было уничтожено 60 тысяч тонн зерна.