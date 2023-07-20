Про це 24 Каналу заявив громадський діяч, голова БФ "Нова дорога" Валерій Клочок. Він зауважив, що президент Росії розуміє, що він навіть не може поїхати на саміт БРІКС у ПАР, адже його просто заарештують.

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"Хто очікував, що президент ПАР скаже: "Давайте краще там Лавров", – ще рік тому. "Та ні, Путін", – сказав Клочок.

У Росії все "підгорає"

Навіть візит африканської делегації на чолі з президентом Південно-Африканської республіки спочатку до Києва, а потім до Москви не приніс багато користі для бункерного діда.

До того ж під серйозним тиском продовольчої безпеки опинилися ці африканські країни на тлі майбутнього економічного саміту Росія – Африка, який відбудеться наприкінці липня у країні-агресорці.

"Якось все воно трішки не зростається в Росії та Путіна. Реально "підгорає", – сказав громадський діяч.

Якщо говорити про історію із зерновою угодою, то ще кілька днів тому росіяни казали, що вони з неї виходять. Так само вони призупиняли участь у ній у жовтні 2022 року, після атаки на російські кораблі. Згодом країна-агресорка таки відновила свою участь. Тим часом після розмови очільника російського МЗС з міністром закордонних справ Туреччини була заява про те, що росіяни розглянуть "альтернативні шляхи" постачання зерна до Африки.

Зараз багато блефу зі сторони Росії, але Путін чудово розуміє, що він потрапив в дуже серйозну пастку. І оці загравання його з Африкою з погрозами війною, з Ердоганом – "ні-ні-ні, не погоджуємося на зернову угоду", а потім раптом на рівні міністрів закордонних справ розв'яже цю проблему,

– сказав голова БФ "Нова дорога".

Зустріч російського диктатора із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, а також візит Владіміра Путіна до Пекіна – під сумнівом. Візит бункерного діда на саміт "Великої двадцятки" також сумнівний. Найімовірніше, російський диктатор долучиться відеозв'язком.

Навіть подальша дипломатична співпраця із Білоруссю – більше, ніж відкрите питання. На думку громадського діяча, до Росії буде їздити Алєксандр Лукашенко, а от Путін навряд чи кудись поїде.

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У Путіна лише провали

Навіть російські чиновники розуміють безглуздість продовження так званої "спєцоперації". Адже кінцевих "результатів", про які говорить бункерний дід, досягнути неможливо. А кожен крок призводить до ще більшого поглиблення кризового становища Росії на міжнародній арені. Фактично оточення Путіна всередині країни-агресорки починає ставити питання. Мовляв, що відбувається.

"Уже всі бажання Путіна, які він виказує, особливо, що стосується чутливих моментів, збереження "пам'ятника собі" – Кримського мосту, міжнародні поїздки – всюди провали, провали, провали", – наголосив громадський діяч.

Російська еліта це все бачить, але у неї повністю зв'язані руки. У країні-агресорці розуміють, що все працює проти. Ще півтора року тому росіяни сподівалися, що вони підлаштуються і санкції не будуть такими потужними.

"Історія саме з участю Путіна у саміті БРІКС – дуже показова. Один день лунає заява, що ми "оголосимо війну", а другий день, що "домовилися". З нього регоче увесь світ. Ціна цього сміху дуже жорстка і висока – життя українців", – наголосив голова БФ "Нова дорога".

Путін не їде на саміт БРІКС