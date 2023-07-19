19 липня офіційно стало відомо те, чого всі й так очікували. Путін таки не поїде до ПАР на черговий саміт БРІКС. Замість нього Росію на заході буде представляти міністр зовнішніх справ Лавров. Тим часом Пєсков запевняє, що Путін братиме участь у саміті БРІКС онлайн. Він справді вірить, що це повноцінна участь.

До теми Злякався ордера: Путін таки не відвідає саміт БРІКС у Південній Африці

Чому замість Путіна їде Лавров

Чим пояснюється така заміна? По-перше, тим, що ПАР є демократичною державою, визнає верховенство права і ставиться до виконання своїх міжнародних зобов'язань відповідально.



Замість Путіна в ПАР поїде Лавров / фото dpa

Зверніть увагу! ПАР є підписантом Римського статуту, який передбачає арешт осіб, щодо яких Міжнародний Кримінальний Суд у Гаазі видав ордер. Путін з цією процедурою познайомився навесні 2023 року і з того часу став невиїзним.



Таким чином, по прибутті до ПАР влада цієї країни була зобов’язана заарештувати російського диктатора та відіслати його до Гааги. У Преторії це розуміли й намагалися якось "пропетляти", але варіант індійського саміту ШОС, де крім Путіна не горіли бажанням їхати до Нью-Делі ще й лідери КНР і Пакистану, був з ряду причини неможливим.

Саміт БРІКС, який відбудеться в Йоганнесбурзі 22 – 24 серпня, стане першим самітом офлайн після пандемії COVID-19.

У відчайдушній спробі загасити бурю президент ПАР Рамафоса навіть звернувся напряму до МКС з прохання у вигляді виключення не заарештовувати Путіна, але отримав жорстку відповідь.

До теми Президент ПАР розповів про погрози Росії у разі арешту Путіна на саміті БРІКС

Погрози війною не подіяли – Путін залишається в бункері

Паралельно ПАР надсилала сигнали до Росії, намагаючись переконати Путіна сидіти вдома і не випробувати на міцність Південно-Африканську феміду. Росіяни ж навпаки дуже хотіли заслати Путіна в район мису Доброї Надії, щоб показати, що кривавий диктатор досі має хоч якийсь авторитет, принаймні, на "Глобальному Півдні".

Росіяни настільки хотіли привезти Путіна до ПАР, що навіть погрожували президентові Рамафосі війною. Так, це не помилка. Сиріл Рамофаса про цей ганебний факт шантажу мовчати не став і сам розкрив деталі переговорів з росіянами.

Росія чітко дала зрозуміти, що арешт президента Путіна буде оголошенням війни Росії. Сам МКС висловив занепокоєння з приводу ядерної загрози з боку Росії після видачі ордера на арешт. Південна Африка не має можливості оголосити або вести війну з Росією. І вона не бажає цього,

– президент ПАР Сиріл Рамафоса розповів про можливу війну з Росією.



Путін не поїде на саміт у Південній Африці / фото EPA

І хоча російська влада всі ці переговори заперечила, віри росіянам нема. Адже раніше вони прямо та публічно заявляли, що арешт Путіна означатиме в їхніх очах факт оголошення війни. А пропагандисти навіть погрожували збройною відповіддю, щоправда, забуваючи, що жертвою потенційного удару буде й сам диктатор.

Хотіла б я подивитися на країну, яка за рішенням Гааги арештує Путіна. Хвилин за вісім. Або скільки там становитиме підлітний час до її столиці,

– російська пропагандистка Симоньян жертвує Путіним заради ефектної фрази, 17 березня 2023 року.

Не варто забувати, що в довоєнні часи Путін дуже полюбляв закордонні візити. На російському ТБ навіть був особливий жанр, який нібито демонстрував велич президента Росії та всієї країни, яка начебто виконує "єльцинські приписи" про необхідність підійматися з колін.

Вторгнення в Україну у 2014 році кількість цих "тріумфальних" поїздок обмежило, пандемія звела нанівець, а після 2022-го надії на покращення були розчавлені власне варварськими вчинками росіян.

Березневий ордер МКС взагалі зробив Путіна офіційно невиїзним, обмеживши його поїздки сателітами або державами, що не підписали Римський статут. Такою, наприклад, є Туреччина.

Ба більше, президент Ердоган чекає Путіна в серпні, але там російському лідеру доведеться принижуватись і відігравати роль молодшого брата. На саміті ж БРІКС у Путіна був мізерний шанс показати себе в удаваній красі та міці. Але не судилося.

А що взагалі відомо про БРІКС Це міжнародне об’єднання 5 країн. Таємниця назви проста – це скорочення від перших літер англійських назв держав-учасниць, тобто Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.



Ця структура доволі аморфна і не може вважатися політичним блоком чи союзом, як хотіли б деякі його учасники. Це швидше майданчик для красивих фотозйомок і правильних заяв. Усі учасники переслідують власні інтереси, які часто не відповідають інтересам інших. Ба більше, Китай та Індія (до речі, ядерні держави) мають не закриті територіальні суперечки й час від часу проводять одне проти одного доволі екзотичні бойові операції, без використання вогнепальної зброї.





Карта учасників БРІКС / Wikimedia Це міжнародне об’єднання 5 країн. Таємниця назви проста – це скорочення від перших літер англійських назв держав-учасниць, тобто Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР.Ця структура доволі аморфна і не може вважатися політичним блоком чи союзом, як хотіли б деякі його учасники. Це швидше майданчик для красивих фотозйомок і правильних заяв. Усі учасники переслідують власні інтереси, які часто не відповідають інтересам інших. Ба більше, Китай та Індія (до речі, ядерні держави) мають не закриті територіальні суперечки й час від часу проводять одне проти одного доволі екзотичні бойові операції, без використання вогнепальної зброї.Карта учасників БРІКС / Wikimedia

БРІКС часто називають голосом держав-лідерів "Глобального Півдня". У минулому столітті цей же зміст вкладали в уявну геополітичну спільність "Третій світ". Проте, єдність і тональність суттєво перебільшені. Втім, це не скасовує значні економічні зв’язки держав БРІКС, щоправда, заслуга в більшості успіхів – у двосторонніх відносинах.

Вітер змін – що він принесе для Росії

Для Росії відмова Путіну у візиті на саміт БРІКС – потужний репутаційний ляпас і перехід на четверту стадію усвідомлення та прийняття неминучого – депресію. Нагадаємо, що попередніми були заперечення, гнів, торг. П'ятою та останньою є власне прийняття. Вона може прийти доволі швидко, адже такі ляпаси будуть все частішими і болючішими.

Росія та її лідер нині опинилися у світовій ізоляції. Санкції працюють, вони повільно, але надійно вбивають російську економіку . З кожним днем вони будуть ще болючішими, а ефект – незворотнішим.

. З кожним днем вони будуть ще болючішими, а ефект – незворотнішим. Росія досі продає енергоносії Китаю та Індії, але не потрібно себе обманювати – для Пекіна і Нью-Делі це не жести доброї волі чи солідарності, а прагматичний realpolitic. Наразі це вигідно КНР та Індії, але все може змінитися, коли репутаційні витрати або острах перед вторинними санкціями візьмуть гору.



Союз БРІКС – це аморфне утворення / фото Alan Santos / PR

Важливо Слово Ердогана та військового флоту: чи зможе Туреччина відновити зернову угоду

Те ж саме стосується й інших держав – Туреччина зробила вибір на користь цивілізованого світу. Бажання влади ПАР діяти по закону та готовність заарештувати Путіна також свідчить про вибір правильної сторони. Так співпало, що моральність і прагматизм тут є одним і тим самим.

Загроза голоду та беззаконня вагнерівців – Путін сам у всьому винен

Цікаво, що схилив Африку на правильний бік історії сам Путін. Нещодавно делегація африканських лідерів відвідала Київ, де мала змогу на власні очі побачити наслідки російської агресії, а також почути її.

Росіяни якраз тоді запустили по Києву ракети (удар проспав лише помічник пана Рамафоси пан Магвеня, за що має дякувати системам PATRIOT), далі поважні поїхали до Путіна в Санкт-Петербург, де побачили, що той взагалі неадекватний: несе якусь маячню про нацистів і тикає їм в обличчя папірцями за підписами Мединського, які намагається видати за капітуляцію України.

Що важливо, африканська делегація Путіну в Пітері особисто вказала, що зернову угоду важливо тримати в силі. Ну, а далі був односторонній вихід Росії з "зернової угоди" та бомбардування росіянами зернових та олійних терміналів в українських портах. Все це, зокрема, мало їхати й до Африки.





Путін з президентом ПАР Сирілом Рамафосою / фото AP

Також не слід забувати й офіційне визнання Путіним того факту, що нібито приватна військова група "Вагнер" насправді є повністю державним проєктом.

І якщо для Африки події в далекій Україні є чимось умовним (хоча, після відвідин Бучі вже навряд) то загроза голоду та небезпека російських найманців – це вже африканські проблеми. А керує всім людина, яка відірвана від реальності, до того ж слабка і немічна, жорстока і недалека. Цей набір якостей не залишає вибору, підтримувати кульгаву качку – нема дурних, а тому ніяких самітів БРІКС для міжнародних злочинців.