Про це 24 Каналу розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, країни Африки – єдині держави, які ще можуть допомогти Росії зброєю.

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Крім того, так окупанти можуть публічно демонструвати, що мають хоча б з кимось хороші стосунки. Хоч зрозуміло, що африканські країни проситимуть за це гроші чи інші вигоди.

Росія бачить, що з країнами Заходу не склалося. Країни Сходу, на яких вони розраховували, не демонструють прив'язаність. З Африкою поки складаються відносини. Не знаємо, скільки Росії це коштує. Але приклади європейських політиків демонструють, що, коли в Росії закінчуються гроші, то й дружба зникає. Як це сталося із президентом Чехії Мілошем Земаном,

– зауважив Ус.

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Як Україна взаємодіє з Африкою

Як наголосив Ус, Україна дійсно в певному сенсі недопрацьовувала з країнами Африки на дипломатичному рівні. Це можна було навіть зробити, підтримуючи контакти з африканськими випускниками українських вишів, адже деякі з яких мають певні важливі посади.

Зрозуміло, що африканські держави не були в пріоритеті України з низки причин, серед яких можна виділити брак фінансів. Київ не міг собі дозволити співпрацювати з усіма одночасно.

Колись розробляли експортну стратегію України. З Африки там були лише Єгипет та ПАР. Ми написали, що бажано додати Нігерію. І вона з'явилася. Можна було ще з багатьма країнами працювати. Потрібно дивитися на держави, які потребують українське зерно та метали,

– зазначив Ус.

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