Об этом 24 Каналу рассказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, страны Африки – единственные государства, которые еще могут помочь России оружием.

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Кроме того, так оккупанты могут публично демонстрировать, что имеют хотя бы с кем-то хорошие отношения. Хотя ясно, что африканские страны будут просить за это деньги или другие выгоды.

Россия видит, что со странами Запада не сложилось. Страны Востока, на которых они рассчитывали, не показывают привязанности. С Африкой пока складываются отношения. Не знаем сколько России это стоит. Но примеры европейских политиков демонстрируют, что когда в России заканчиваются деньги, то и дружба исчезает. Как это произошло с президентом Чехии Милошем Земаном,

– заметил Усс.

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Как Украина взаимодействует с Африкой

Как отметил Ус, Украина действительно в определенном смысле недорабатывала со странами Африки на дипломатическом уровне. Это можно было даже сделать, поддерживая контакты с африканскими выпускниками украинских вузов, ведь некоторые из которых занимают определенные важные должности.

Понятно, что африканские государства не находились в приоритете Украины по ряду причин, среди которых можно выделить нехватку финансов. Киев не мог позволить себе сотрудничать со всеми одновременно.

Когда-то разрабатывали экспортную стратегию Украины. Из Африки там были только Египет и ЮАР. Мы написали, что лучше добавить Нигерию. И ее добавили. Можно было еще со многими странами работать. Нужно смотреть на государства, нуждающиеся в украинском зерне и металлах,

– отметил Усс.

Украина развивает сотрудничество с Африкой