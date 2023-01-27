Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк. По его словам, визиты главы российского МИДа Сергея Лаврова в африканские страны практически не несут никакого содержания и пользы.

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Почему Лавров ездит в Африку

Николай Давидюк считает, что периодические визиты Лаврова в африканские страны связаны с тем, что его никак не может отпустить этот континент. Давидюк в шутку сказал о Лаврове, что его держат "крепкие африканские объятия" и даже его жена и любовница не могут ничего сделать.

По мнению политолога, визит украинской делегации в страны Африки во главе с Александром Корниенко был гораздо более мощным, чем российские визиты.

Когда приехал Жан Беленюк, чемпион мира, украинский депутат, который сказал: "я убегал в свое время из Руанды, а сейчас я в Украине, она мне дала уважение, возможность стать чемпионом мира, стать депутатом. Меня там любят и уважают. В России вы таким не станете, у вас там такого не будет. И когда вы спросите, кто для Африки партнер? Это Украина" – нас услышали,

– сказал Давидюк.

Политолог отметил, что для Украины там очень много работы, поскольку там около 50 стран, где нужно перебивать "лавровщину".

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"Я более чем уверен, что Африку надо возвращать, надо возвращать Global South, Бразилию, где есть Лула Да Силва. Я думаю, что Зеленскому будет легко найти с Лулой общий язык, а Лула сейчас имеет пан-латиноамериканские амбиции", – отметил Давидюк. .

Что даст партнерство Украины со странами Латинской Америки

Николай Давидюк считает, что Украине необходимо выстраивать партнерство со странами Африки и Латинской Америки, чтобы усилить поддержку Global South. По мнению политолога, это сможет перебить аргумент России о том, что Украину поддерживают только страны Запада, а Россию, якобы, поддерживает Global South.

Николай Давидюк рассказывает, чем Украина может помочь африканским странам: смотрите видео

"Нам нужно выбить, забрать с одной стороны Латинскую Америку, а с другой стороны Африку и показать, что они с нами. Это большая глобальная украинская коалиция и вот это должно быть Global Ukrainian coalition", – сказал политолог.

Давидюк уверен, что несколько визитов украинской делегации позволят привлечь поддержку африканских и латиноамериканских стран. По его словам, жители стран этих континентов имеют общие сентиментальные черты и схожую политическую ситуацию, а значит, будет легко найти общий язык.

К тому же, эти страны сильно пострадали в результате колонизации, а Украина – это страна, которая больше всего борется против колонизации, а потому сможет стать примером для них.

Мы вам расскажем, как уволиться и стать независимыми. Опыта деколонизации, более крутого, современного, чем у Украины – ни у кого нет. Ни одна страна вам не скажет, как пройти самую тяжелую деколонизацию в мире. Мы за нее платим сотнями тысяч жизней, но мы ее проходим,

– сказал политолог.

Николай Давидюк рассказал, что большинство стран, перед которыми стоит такой же путь, как перед Украиной сказали, что они не будут бороться за независимость и останутся колонией или частью другого государства. Украина может показать настоящий пример борьбы за независимость.

Хотя африканские страны и обрели независимость в прошлом веке, но они зависят от инфраструктурных проектов других стран. Украина может показать им, как можно обрести настоящую независимость.

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